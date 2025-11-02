Смотреть онлайн Иллертиссен - Ханкофен-Хайлинг 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Бавария: Иллертиссен — Ханкофен-Хайлинг, 16 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vöhlinstadion. Судить этот матч будет Marcel Krauss.
Превью матча Иллертиссен — Ханкофен-Хайлинг
Команда Иллертиссен в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-19. Команда Ханкофен-Хайлинг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-22. Команда Иллертиссен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ханкофен-Хайлинг забивает 1, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcel Krauss (Германия).
За последние 2 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Marcel Krauss назначал пенальти