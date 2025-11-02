Превью матча Иллертиссен — Ханкофен-Хайлинг

Команда Иллертиссен в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-19. Команда Ханкофен-Хайлинг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-22. Команда Иллертиссен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ханкофен-Хайлинг забивает 1, пропускает 2.