Превью матча ФК Аугсбург II — Греутер Фюрт II

Команда ФК Аугсбург II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Греутер Фюрт II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-19. Команда ФК Аугсбург II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Греутер Фюрт II забивает 2, пропускает 2.