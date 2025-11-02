Смотреть онлайн ФК Аугсбург II - Греутер Фюрт II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Бавария: ФК Аугсбург II — Греутер Фюрт II, 16 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Розенауштадион. Судить этот матч будет Johannes Hamper.
Превью матча ФК Аугсбург II — Греутер Фюрт II
Команда ФК Аугсбург II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Греутер Фюрт II, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-19. Команда ФК Аугсбург II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Греутер Фюрт II забивает 2, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Johannes Hamper (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Johannes Hamper назначал пенальти