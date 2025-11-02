Превью матча Нюрнберг II — Байрейт

Команда Нюрнберг II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-11. Команда Байрейт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Нюрнберг II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Байрейт забивает 1, пропускает 2.