Смотреть онлайн Нюрнберг II - Байрейт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Бавария: Нюрнберг II — Байрейт, 16 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Макс-Морлок-Стадион. Судить этот матч будет Патрик Креттек.
Превью матча Нюрнберг II — Байрейт
Команда Нюрнберг II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-11. Команда Байрейт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Нюрнберг II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Байрейт забивает 1, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Патрик Креттек (Германия).
За последние 2 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Патрик Креттек назначал пенальти