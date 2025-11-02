Превью матча Эйштатт — Бавария II

Команда Эйштатт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Бавария II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-18. Команда Эйштатт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бавария II забивает 2, пропускает 2.