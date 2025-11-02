Смотреть онлайн Эйштатт - Бавария II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Бавария: Эйштатт — Бавария II, 16 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Liqui-Moly-Stadion. Судить этот матч будет Quirin Demlehner.
Превью матча Эйштатт — Бавария II
Команда Эйштатт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Бавария II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-18. Команда Эйштатт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бавария II забивает 2, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Quirin Demlehner (Германия).
За последние 2 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Quirin Demlehner назначал пенальти