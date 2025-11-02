Смотреть онлайн Виденбрук - Фортуна Кёльн 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Запад: Виденбрук — Фортуна Кёльн, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jahnstadion Wiedenbrück. Судить этот матч будет Martin Kaufels.
Превью матча Виденбрук — Фортуна Кёльн
Команда Виденбрук в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 9-22. Команда Фортуна Кёльн, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 25-13. Команда Виденбрук в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Фортуна Кёльн забивает 3, пропускает 1.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Martin Kaufels (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Martin Kaufels назначал пенальти