Превью матча Виденбрук — Фортуна Кёльн

Команда Виденбрук в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 9-22. Команда Фортуна Кёльн, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 25-13. Команда Виденбрук в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Фортуна Кёльн забивает 3, пропускает 1.