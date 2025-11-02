Превью матча Боруссия Д II — Бохольт

Команда Боруссия Д II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-17. Команда Бохольт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Боруссия Д II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бохольт забивает 2, пропускает 2.