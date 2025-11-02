Смотреть онлайн Боруссия Д II - Бохольт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Запад: Боруссия Д II — Бохольт, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роте Эрде. Судить этот матч будет Nils Hasse.
Превью матча Боруссия Д II — Бохольт
Команда Боруссия Д II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-17. Команда Бохольт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Боруссия Д II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бохольт забивает 2, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nils Hasse (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Nils Hasse назначал пенальти