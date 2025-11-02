Превью матча Шпортфройнде — Фортуна II

Команда Шпортфройнде в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-23. Команда Фортуна II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Шпортфройнде в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фортуна II забивает 1, пропускает 2.