Смотреть онлайн Шпортфройнде - Фортуна II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Запад: Шпортфройнде — Фортуна II, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Leimbach Stadion. Судить этот матч будет Annika Kost.
Превью матча Шпортфройнде — Фортуна II
Команда Шпортфройнде в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-23. Команда Фортуна II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Шпортфройнде в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фортуна II забивает 1, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Annika Kost (Германия).
За последние 3 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Annika Kost назначал пенальти