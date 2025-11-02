Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Cologne II - Велберт 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияФутбол. Германия. Региональная лига - Запад: Cologne IIВелберт, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Франц Кремер. Судить этот матч будет Jonas Fischbach.

МСК, 14 тур, Стадион: Франц Кремер
Футбол. Германия. Региональная лига - Запад
Cologne II
Завершен
4 : 1
02 ноября 2025
Велберт
Превью матча Cologne II — Велберт

Команда Cologne II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-19. Команда Велберт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-15. Команда Cologne II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Велберт забивает 2, пропускает 2.

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jonas Fischbach (Германия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Jonas Fischbach назначал пенальти

Игры 14 тур
02.11.2025
Виденбрук
1:3
Фортуна Кёльн
Завершен
02.11.2025
Шпортфройнде
3:1
Фортуна II
Завершен
02.11.2025
Боруссия Д II
1:2
Бохольт
Завершен
02.11.2025
Cologne II
4:1
Велберт
Завершен
31.10.2025
Шпортфройнде Лотте
2:2
Гютерсло-2000
Завершен
31.10.2025
Вуппертал
2:3
РВ Оберхаузен
Завершен
31.10.2025
Шальке 04 II
3:2
СВ Родингхаусен
Завершен
