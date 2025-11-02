Превью матча Cologne II — Велберт

Команда Cologne II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-19. Команда Велберт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-15. Команда Cologne II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Велберт забивает 2, пропускает 2.