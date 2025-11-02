Смотреть онлайн Cologne II - Велберт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Футбол. Германия. Региональная лига - Запад: Cologne II — Велберт, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Франц Кремер. Судить этот матч будет Jonas Fischbach.
Превью матча Cologne II — Велберт
Команда Cologne II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-19. Команда Велберт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-15. Команда Cologne II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Велберт забивает 2, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jonas Fischbach (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Jonas Fischbach назначал пенальти