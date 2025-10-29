Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Хибернианс - Слима 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: ХиберниансСлима, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Hibernians Ground.

МСК, 10 тур, Стадион: Hibernians Ground
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Хибернианс
18'
87'
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
Слима
31'
33'
84'
Хибернианс icon
18'
Слима icon
31'
Слима icon
33'
Счет после первого тайма 1:2
Слима icon
84'
Хибернианс icon
87'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Слима - Угловой
7'
Угловой
Слима - Угловой
12'
Угловой
Хибернианс - Угловой
18'
Хибернианс - 1-ый Гол
22'
Угловой
Слима - Угловой
27'
Угловой
Слима - Угловой
31'
Слима - 2-ой Гол
33'
Слима - 3-ий Гол
44'
Угловой
Слима - Угловой
45'
Угловой
Хибернианс - Угловой
45+1'
Угловой
Хибернианс - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
74'
Угловой
Хибернианс - Угловой
75'
Угловой
Хибернианс - Угловой
75'
Угловой
Хибернианс - Угловой
76'
Угловой
Хибернианс - Угловой
84'
Слима - 4-ый Гол
87'
Хибернианс - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Хибернианс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Хибернианс — Слима

Команда Хибернианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-17. Команда Слима, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Хибернианс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Слима забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хибернианс Хибернианс
39%
Слима Слима
61%
Атаки
33
42
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
