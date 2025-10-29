Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига : Хибернианс — Слима , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Hibernians Ground .

Превью матча Хибернианс — Слима

Команда Хибернианс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-17. Команда Слима, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Хибернианс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Слима забивает 1, пропускает 1.