29.10.2025

Смотреть онлайн Марсакслок ФК - Заббар Сент-Патрик ФК 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: Марсакслок ФКЗаббар Сент-Патрик ФК, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marsaxlokk Ground.

МСК, 10 тур, Стадион: Marsaxlokk Ground
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Марсакслок ФК
59'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Заббар Сент-Патрик ФК
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Марсакслок ФК icon
59'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
7'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
12'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
22'
Угловой
Заббар Сент-Патрик ФК - Угловой
44'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
55'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
58'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
59'
Марсакслок ФК - 1-ый Гол
90+3'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
90+4'
Угловой
Марсакслок ФК - Угловой
Превью матча Марсакслок ФК — Заббар Сент-Патрик ФК

Команда Марсакслок ФК в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Заббар Сент-Патрик ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Марсакслок ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Заббар Сент-Патрик ФК забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Марсакслок ФК Марсакслок ФК
53%
Заббар Сент-Патрик ФК Заббар Сент-Патрик ФК
47%
Атаки
64
67
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
2
1
Игры 10 тур
29.10.2025
Моста
3:0
Наксар
Завершен
29.10.2025
Марсакслок ФК
1:0
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
29.10.2025
Флориана
1:3
Хамрун Спартанс
Завершен
29.10.2025
Хибернианс
2:3
Слима
Завершен
28.10.2025
Валлетта
1:1
Гзира
Завершен
