Превью матча Марсакслок ФК — Заббар Сент-Патрик ФК

Команда Марсакслок ФК в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Заббар Сент-Патрик ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Марсакслок ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Заббар Сент-Патрик ФК забивает 1, пропускает 1.