Смотреть онлайн Флориана - Хамрун Спартанс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: Флориана — Хамрун Спартанс, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).
Превью матча Флориана — Хамрун Спартанс
Команда Флориана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Хамрун Спартанс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Флориана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хамрун Спартанс забивает 2, пропускает 2.