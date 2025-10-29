Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Флориана - Хамрун Спартанс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: ФлорианаХамрун Спартанс, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 10 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Флориана
82'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
Хамрун Спартанс
10'
45'
47'
Хамрун Спартанс icon
10'
Хамрун Спартанс icon
45'
Счет после первого тайма 0:2
Хамрун Спартанс icon
47'
Флориана icon
82'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
10'
Хамрун Спартанс - 1-ый Гол
25'
Угловой
Флориана - Угловой
27'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
28'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
39'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
45'
Хамрун Спартанс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
47'
Хамрун Спартанс - 3-ий Гол
73'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
74'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
74'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
82'
Флориана - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Хамрун Спартанс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Флориана — Хамрун Спартанс

Команда Флориана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Хамрун Спартанс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Флориана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хамрун Спартанс забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Флориана Флориана
58%
Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс
42%
Атаки
58
52
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
3
4
Игры 10 тур
29.10.2025
Моста
3:0
Наксар
Завершен
29.10.2025
Марсакслок ФК
1:0
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
29.10.2025
Флориана
1:3
Хамрун Спартанс
Завершен
29.10.2025
Хибернианс
2:3
Слима
Завершен
28.10.2025
Валлетта
1:1
Гзира
Завершен
Комментарии к матчу
