Превью матча Флориана — Хамрун Спартанс

Команда Флориана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Хамрун Спартанс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Флориана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хамрун Спартанс забивает 2, пропускает 2.