Смотреть онлайн Моста - Наксар 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: Моста — Наксар, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мемориальный стадион имени Чарльза Абелы.
Превью матча Моста — Наксар
Команда Моста в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Наксар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-15. Команда Моста в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Наксар забивает 1, пропускает 2.