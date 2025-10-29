Превью матча Моста — Наксар

Команда Моста в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Наксар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-15. Команда Моста в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Наксар забивает 1, пропускает 2.