Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Моста - Наксар 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига: МостаНаксар, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мемориальный стадион имени Чарльза Абелы.

МСК, 10 тур, Стадион: Мемориальный стадион имени Чарльза Абелы
Чемпионат Мальты по футболу. Премьер-лига
Моста
69'
76'
80'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Наксар
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Моста icon
69'
Моста icon
76'
Моста icon
80'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Моста - Угловой
18'
Угловой
Наксар - Угловой
25'
Угловой
Наксар - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Наксар - Угловой
57'
Угловой
Наксар - Угловой
69'
Моста - 1-ый Гол
74'
Угловой
Моста - Угловой
75'
Угловой
Моста - Угловой
76'
Моста - 2-ой Гол
80'
Угловой
Моста - Угловой
80'
Моста - 3-ий Гол
82'
Угловой
Наксар - Угловой
84'
Угловой
Наксар - Угловой
90+2'
Угловой
Наксар - Угловой

Превью матча Моста — Наксар

Команда Моста в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Наксар, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-15. Команда Моста в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Наксар забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Моста Моста
47%
Наксар Наксар
53%
Атаки
67
73
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
6
Игры 10 тур
29.10.2025
Моста
3:0
Наксар
Завершен
29.10.2025
Марсакслок ФК
1:0
Заббар Сент-Патрик ФК
Завершен
29.10.2025
Флориана
1:3
Хамрун Спартанс
Завершен
29.10.2025
Хибернианс
2:3
Слима
Завершен
28.10.2025
Валлетта
1:1
Гзира
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA