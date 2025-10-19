19.10.2025
Смотреть онлайн ФК Эррера - КА Индепендьенте Ла-Чоррера 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: ФК Эррера — КА Индепендьенте Ла-Чоррера, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Los Milagros.
МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Los Milagros
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Отменен
0 : 2
19 октября 2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
59'
86'
Текстовая трансляция
3'
Herrera FC - Угловой
7'
Herrera FC - Угловой
12'
Herrera FC - Угловой
28'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
59'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 1-ый Гол
68'
Herrera FC - Угловой
70'
Herrera FC - Угловой
71'
Herrera FC - Угловой
81'
Herrera FC - Угловой
86'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 2-ой Гол
Превью матча ФК Эррера — КА Индепендьенте Ла-Чоррера
История последних встреч
ФК Эррера
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
3:0
ФК Эррера
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
87
88
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
1
4
