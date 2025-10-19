Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн ФК Эррера - КА Индепендьенте Ла-Чоррера 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: ФК ЭррераКА Индепендьенте Ла-Чоррера, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Los Milagros.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Los Milagros
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
ФК Эррера
Отменен
0 : 2
19 октября 2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
59'
86'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
КА Индепендьенте Ла-Чоррера icon
59'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера icon
86'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Herrera FC - Угловой
7'
Угловой
Herrera FC - Угловой
12'
Угловой
Herrera FC - Угловой
28'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - Угловой
59'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 1-ый Гол
68'
Угловой
Herrera FC - Угловой
70'
Угловой
Herrera FC - Угловой
71'
Угловой
Herrera FC - Угловой
67'
Угловой
Herrera FC - Угловой
70'
Угловой
Herrera FC - Угловой
71'
Угловой
Herrera FC - Угловой
81'
Угловой
Herrera FC - Угловой
86'
КА Индепендьенте Ла-Чоррера - 2-ой Гол

Превью матча ФК Эррера — КА Индепендьенте Ла-Чоррера

История последних встреч

ФК Эррера
ФК Эррера
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
ФК Эррера
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
3:0
ФК Эррера
ФК Эррера
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Эррера ФК Эррера
56%
КА Индепендьенте Ла-Чоррера КА Индепендьенте Ла-Чоррера
44%
Атаки
87
88
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
1
4
Игры 13 тур
19.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито
2:1
Альянса де Панама
Завершен
19.10.2025
Арабе Юнидо
1:1
УМЕСИТ
Завершен
19.10.2025
Чоррильо
0:0
Сан-Франциско
Завершен
19.10.2025
ФК Эррера
0:2
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA