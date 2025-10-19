Превью матча Чоррильо — Сан-Франциско

Команда Чоррильо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Сан-Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Чоррильо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан-Франциско забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Сан-Франциско, в том матче победу одержали гостьи.