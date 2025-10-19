Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Чоррильо - Сан-Франциско 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: ЧоррильоСан-Франциско, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Universidad Latina de Panama Field.

МСК, 13 тур, Стадион: Universidad Latina de Panama Field
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Чоррильо
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Сан-Франциско
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
56'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
72'
Угловой
Чоррильо - Угловой
90+2'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Чоррильо — Сан-Франциско

Команда Чоррильо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Сан-Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Чоррильо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан-Франциско забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Сан-Франциско, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Чоррильо
Чоррильо
Сан-Франциско
Чоррильо
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
26.07.2025
Сан-Франциско
Сан-Франциско
1:2
Чоррильо
Чоррильо
Обзор
25.05.2025
Чоррильо
Чоррильо
1:2
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чоррильо Чоррильо
45%
Сан-Франциско Сан-Франциско
55%
Атаки
66
70
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
4
2
Игры 13 тур
19.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито
2:1
Альянса де Панама
Завершен
19.10.2025
Арабе Юнидо
1:1
УМЕСИТ
Завершен
19.10.2025
Чоррильо
0:0
Сан-Франциско
Завершен
19.10.2025
ФК Эррера
0:2
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Отменен
Комментарии к матчу
