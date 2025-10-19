Смотреть онлайн Спортинг Сан-Мигелито - Альянса де Панама 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Спортинг Сан-Мигелито — Альянса де Панама, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Javier Cruz.
Превью матча Спортинг Сан-Мигелито — Альянса де Панама
Команда Спортинг Сан-Мигелито в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Альянса де Панама, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-10. Команда Спортинг Сан-Мигелито в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Альянса де Панама забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июля 2025 на поле команды Альянса де Панама, в том матче победу одержали хозяева.