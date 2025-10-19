Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Спортинг Сан-Мигелито - Альянса де Панама 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Спортинг Сан-МигелитоАльянса де Панама, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Javier Cruz.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Javier Cruz
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Спортинг Сан-Мигелито
81'
87'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Альянса де Панама
71'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Альянса де Панама icon
71'
Спортинг Сан-Мигелито icon
81'
Спортинг Сан-Мигелито icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
10'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
12'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
24'
Угловой
Альянса де Панама - Угловой
37'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
39'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
63'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
67'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
71'
Альянса де Панама - 1-ый Гол
81'
Спортинг Сан-Мигелито - 2-ой Гол
87'
Угловой
Альянса де Панама - Угловой
87'
Спортинг Сан-Мигелито - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2

Превью матча Спортинг Сан-Мигелито — Альянса де Панама

Команда Спортинг Сан-Мигелито в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-7. Команда Альянса де Панама, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-10. Команда Спортинг Сан-Мигелито в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Альянса де Панама забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июля 2025 на поле команды Альянса де Панама, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Спортинг Сан-Мигелито
Спортинг Сан-Мигелито
Альянса де Панама
Спортинг Сан-Мигелито
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.07.2025
Альянса де Панама
Альянса де Панама
2:1
Спортинг Сан-Мигелито
Спортинг Сан-Мигелито
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спортинг Сан-Мигелито Спортинг Сан-Мигелито
59%
Альянса де Панама Альянса де Панама
41%
Атаки
91
84
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
2
2
Игры 13 тур
19.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито
2:1
Альянса де Панама
Завершен
19.10.2025
Арабе Юнидо
1:1
УМЕСИТ
Завершен
19.10.2025
Чоррильо
0:0
Сан-Франциско
Завершен
19.10.2025
ФК Эррера
0:2
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Отменен
Комментарии к матчу
