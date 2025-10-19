Превью матча Арабе Юнидо — УМЕСИТ

Команда Арабе Юнидо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-8. Команда УМЕСИТ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Арабе Юнидо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УМЕСИТ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июля 2025 на поле команды УМЕСИТ, в том матче победу одержали хозяева.