19.10.2025

Смотреть онлайн Арабе Юнидо - УМЕСИТ 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Арабе ЮнидоУМЕСИТ, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Armando Dely Valdes.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Armando Dely Valdes
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Арабе Юнидо
89'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
УМЕСИТ
47'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
УМЕСИТ icon
47'
Арабе Юнидо icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
45+2'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
УМЕСИТ - 1-ый Гол
52'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
53'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
89'
Угловой
Арабе Юнидо - Угловой
89'
Арабе Юнидо - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Арабе Юнидо — УМЕСИТ

Команда Арабе Юнидо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-8. Команда УМЕСИТ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Арабе Юнидо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УМЕСИТ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июля 2025 на поле команды УМЕСИТ, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Арабе Юнидо
Арабе Юнидо
УМЕСИТ
Арабе Юнидо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.07.2025
УМЕСИТ
УМЕСИТ
1:0
Арабе Юнидо
Арабе Юнидо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Арабе Юнидо Арабе Юнидо
59%
УМЕСИТ УМЕСИТ
41%
Атаки
124
101
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
1
Игры 13 тур
19.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито
2:1
Альянса де Панама
Завершен
19.10.2025
Арабе Юнидо
1:1
УМЕСИТ
Завершен
19.10.2025
Чоррильо
0:0
Сан-Франциско
Завершен
19.10.2025
ФК Эррера
0:2
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Отменен
Комментарии к матчу
