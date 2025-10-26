Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кечкемет TE - Карцаг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: Кечкемет TEКарцаг, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сектой.

МСК, 11 тур, Стадион: Сектой
Венгрия - НБ 2
Кечкемет TE
61'
75'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Карцаг
Счет после первого тайма 0:0
Кечкемет TE icon
61'
Кечкемет TE icon
75'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
5'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
6'
Угловой
Карцаг SE - Угловой
14'
Угловой
Карцаг SE - Угловой
34'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
42'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Кечкемет TE - 1-ый Гол
73'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
75'
Кечкемет TE - 2-ой Гол
82'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
90+1'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
90+3'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Кечкемет TE — Карцаг

Команда Кечкемет TE в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Карцаг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-9. Команда Кечкемет TE в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Карцаг забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
116
86
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
6
2
Игры 11 тур
27.10.2025
Будафоки МТЕ
-:-
ШОР
Отложен
26.10.2025
Кечкемет TE
2:0
Карцаг
Завершен
26.10.2025
Аквитал Ксаквар
3:1
Тисакечке
Завершен
26.10.2025
Айка
0:2
ФК Козармишлень
Завершен
26.10.2025
Гонвед
5:2
Мезоковешди
Завершен
26.10.2025
Сентлоринц
2:2
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
26.10.2025
Зугло
0:0
Вашаш
Завершен
Комментарии к матчу
