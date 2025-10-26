Смотреть онлайн Кечкемет TE - Карцаг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НБ 2: Кечкемет TE — Карцаг, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сектой.
Превью матча Кечкемет TE — Карцаг
Команда Кечкемет TE в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Карцаг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-9. Команда Кечкемет TE в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Карцаг забивает 1, пропускает 1.