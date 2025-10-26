Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Аквитал Ксаквар - Тисакечке 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: Аквитал КсакварТисакечке, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tersztyanszky Odon Sportkozpont.

МСК, 11 тур, Стадион: Tersztyanszky Odon Sportkozpont
Венгрия - НБ 2
Аквитал Ксаквар
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Тисакечке
14'
49'
56'
82'
Csakvari TK icon
14'
Счет после первого тайма 1:0
Csakvari TK icon
49'
Тисакечке FC icon
56'
Csakvari TK icon
82'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
6'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
14'
Csakvari TK - 1-ый Гол
36'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
39'
Угловой
Csakvari TK - Угловой
40'
Угловой
Csakvari TK - Угловой
42'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
45+1'
Угловой
Csakvari TK - Угловой
45+1'
Угловой
Csakvari TK - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
49'
Csakvari TK - 2-ой Гол
56'
Тисакечке FC - 3-ий Гол
71'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
72'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
82'
Csakvari TK - 4-ый Гол
88'
Угловой
Тисакечке FC - Угловой
90+2'
Угловой
Csakvari TK - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Аквитал Ксаквар — Тисакечке

Команда Аквитал Ксаквар в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Тисакечке, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Аквитал Ксаквар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тисакечке забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Аквитал Ксаквар Аквитал Ксаквар
48%
Тисакечке Тисакечке
52%
Атаки
89
87
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
6
2
Игры 11 тур
27.10.2025
Будафоки МТЕ
-:-
ШОР
Отложен
26.10.2025
Кечкемет TE
2:0
Карцаг
Завершен
26.10.2025
Аквитал Ксаквар
3:1
Тисакечке
Завершен
26.10.2025
Айка
0:2
ФК Козармишлень
Завершен
26.10.2025
Гонвед
5:2
Мезоковешди
Завершен
26.10.2025
Сентлоринц
2:2
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
26.10.2025
Зугло
0:0
Вашаш
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA