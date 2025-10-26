Смотреть онлайн Аквитал Ксаквар - Тисакечке 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НБ 2: Аквитал Ксаквар — Тисакечке, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tersztyanszky Odon Sportkozpont.
Превью матча Аквитал Ксаквар — Тисакечке
Команда Аквитал Ксаквар в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Тисакечке, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Аквитал Ксаквар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тисакечке забивает 1, пропускает 2.