26.10.2025

Смотреть онлайн Гонвед - Мезоковешди 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: ГонведМезоковешди, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Йожеф Божик.

МСК, 11 тур, Стадион: Йожеф Божик
Венгрия - НБ 2
Гонвед
3'
14'
59'
79'
87'
Завершен
5 : 2
26 октября 2025
Мезоковешди
12'
76'
Смотреть онлайн
Гонвед icon
3'
Мезоковешди icon
12'
Гонвед icon
14'
Счет после первого тайма 2:1
Гонвед icon
59'
Мезоковешди icon
76'
Гонвед icon
79'
Гонвед icon
87'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
3'
Гонвед - 1-ый Гол
12'
Мезоковешди - 2-ой Гол
14'
Гонвед - 3-ий Гол
24'
Угловой
Гонвед - Угловой
30'
Угловой
Гонвед - Угловой
37'
Угловой
Гонвед - Угловой
45+3'
Угловой
Гонвед - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
53'
Угловой
Гонвед - Угловой
59'
Гонвед - 4-ый Гол
71'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
75'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
76'
Мезоковешди - 5-ый Гол
79'
Гонвед - 6-ый Гол
83'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
83'
Угловой
Мезоковешди - Угловой
87'
Гонвед - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:2

Превью матча Гонвед — Мезоковешди

Команда Гонвед в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-11. Команда Мезоковешди, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Гонвед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мезоковешди забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
107
117
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
5
5
Игры 11 тур
27.10.2025
Будафоки МТЕ
-:-
ШОР
Отложен
26.10.2025
Кечкемет TE
2:0
Карцаг
Завершен
26.10.2025
Аквитал Ксаквар
3:1
Тисакечке
Завершен
26.10.2025
Айка
0:2
ФК Козармишлень
Завершен
26.10.2025
Гонвед
5:2
Мезоковешди
Завершен
26.10.2025
Сентлоринц
2:2
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
26.10.2025
Зугло
0:0
Вашаш
Завершен
Комментарии к матчу
