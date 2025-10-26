Смотреть онлайн Гонвед - Мезоковешди 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НБ 2: Гонвед — Мезоковешди, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Йожеф Божик.
Превью матча Гонвед — Мезоковешди
Команда Гонвед в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-11. Команда Мезоковешди, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Гонвед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мезоковешди забивает 2, пропускает 1.