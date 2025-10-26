Смотреть онлайн Айка - ФК Козармишлень 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НБ 2: Айка — ФК Козармишлень, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport utcai stadion.
Превью матча Айка — ФК Козармишлень
Команда Айка в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда ФК Козармишлень, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-12. Команда Айка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Козармишлень забивает 1, пропускает 1.