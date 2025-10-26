Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Айка - ФК Козармишлень 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: АйкаФК Козармишлень, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport utcai stadion.

МСК, 11 тур, Стадион: Sport utcai stadion
Венгрия - НБ 2
Айка
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
ФК Козармишлень
16'
47'
Смотреть онлайн
ФК Козармишлень icon
16'
Счет после первого тайма 0:1
ФК Козармишлень icon
47'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
16'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
16'
ФК Козармишлень - 1-ый Гол
21'
Угловой
Айка - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
ФК Козармишлень - 2-ой Гол
55'
Угловой
Айка - Угловой
56'
Угловой
ФК Козармишлень - Угловой
74'
Угловой
Айка - Угловой
90+1'
Угловой
Айка - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Айка — ФК Козармишлень

Команда Айка в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда ФК Козармишлень, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-12. Команда Айка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Козармишлень забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
123
102
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
8
2
Игры 11 тур
27.10.2025
Будафоки МТЕ
-:-
ШОР
Отложен
26.10.2025
Кечкемет TE
2:0
Карцаг
Завершен
26.10.2025
Аквитал Ксаквар
3:1
Тисакечке
Завершен
26.10.2025
Айка
0:2
ФК Козармишлень
Завершен
26.10.2025
Гонвед
5:2
Мезоковешди
Завершен
26.10.2025
Сентлоринц
2:2
ФК Бекешчаба Элёре
Завершен
26.10.2025
Зугло
0:0
Вашаш
Завершен
Комментарии к матчу
