Смотреть онлайн ФК Колин - Бысковице 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: ФК Колин — Бысковице, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mestsky Stadion.
Превью матча ФК Колин — Бысковице
Команда ФК Колин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 30-30. Команда Бысковице, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-20. Команда ФК Колин в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Бысковице забивает 1, пропускает 2.