Смотреть онлайн Млада-Болеслав II - Варнсдорф 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Млада-Болеслав II — Варнсдорф, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CITY STUDIO MLADÁ BOLESLAV.
Превью матча Млада-Болеслав II — Варнсдорф
Команда Млада-Болеслав II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-20.