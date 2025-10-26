Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Млада-Болеслав II - Варнсдорф 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Млада-Болеслав IIВарнсдорф, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CITY STUDIO MLADÁ BOLESLAV.

МСК, 12 тур, Стадион: CITY STUDIO MLADÁ BOLESLAV
Czechia 3. Liga
Млада-Болеслав II
49'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Варнсдорф
89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Млада-Болеслав II icon
49'
Варнсдорф icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
13'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
20'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
23'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
30'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
38'
Угловой
Варнсдорф - Угловой
43'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
47'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
49'
Млада-Болеслав II - 1-ый Гол
58'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
62'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
79'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
80'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
82'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
85'
Угловой
Млада-Болеслав II - Угловой
89'
Варнсдорф - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Варнсдорф - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2

Превью матча Млада-Болеслав II — Варнсдорф

Команда Млада-Болеслав II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-20.

Статистика матча

Владение мячом
Млада-Болеслав II Млада-Болеслав II
66%
Варнсдорф Варнсдорф
34%
Атаки
148
104
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
15
2
Удары в створ ворот
6
4
Игры 12 тур
26.10.2025
Млада-Болеслав II
1:1
Варнсдорф
Завершен
26.10.2025
Бенатки-над-Йизероу
0:1
Запы
Завершен
26.10.2025
Гостоунь
2:0
Богемианс 1905 II
Завершен
26.10.2025
Градец-Кралове II
4:2
Баник Мост-Соуш
Завершен
26.10.2025
Слован Либерец B
1:1
Йискра
Завершен
26.10.2025
Динамо Ческе-Будеёвице II
4:2
FC Silon Taborsko II
Завершен
26.10.2025
Адмира Прага
0:1
Виктория Пльзень II
Завершен
26.10.2025
ФК Пибрам Б
3:2
Артима Прага
Завершен
25.10.2025
Арсенал Ческа-Липа
2:0
Слован Вельвари
Завершен
25.10.2025
Искра Домажлице
4:2
Дукла Прага II
Завершен
25.10.2025
Вельке Гамры
4:1
Пардубице II
Завершен
25.10.2025
FK Loko Praha
1:2
Кладно
Завершен
25.10.2025
ФК Колин
1:1
Бысковице
Завершен
24.10.2025
Писек
4:0
Петршин Пльзень
Завершен
19.10.2025
Оломоуц В
2:3
МФК Карвина Б
Завершен
19.10.2025
Уничов
1:2
ФК Годонин
Завершен
19.10.2025
Збройовка II
3:0
Тринити Злин Б
Завершен
18.10.2025
ФК Всетин
2:2
ТЙ Старт Брно
Завершен
18.10.2025
Фридек
1:1
Тршинец
Завершен
17.10.2025
СК Границе
1:3
Хлучин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA