25.10.2025

Смотреть онлайн Вельке Гамры - Пардубице II 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Вельке ГамрыПардубице II, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hřiště TJ Velké Hamry.

МСК, 12 тур, Стадион: Hřiště TJ Velké Hamry
Czechia 3. Liga
Вельке Гамры
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Пардубице II
Смотреть онлайн
Превью матча Вельке Гамры — Пардубице II

Команда Вельке Гамры в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 24-16. Команда Пардубице II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 26-16. Команда Вельке Гамры в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пардубице II забивает 3, пропускает 2.

Игры 12 тур
26.10.2025
Млада-Болеслав II
1:1
Варнсдорф
Завершен
26.10.2025
Бенатки-над-Йизероу
0:1
Запы
Завершен
26.10.2025
Гостоунь
2:0
Богемианс 1905 II
Завершен
26.10.2025
Градец-Кралове II
4:2
Баник Мост-Соуш
Завершен
26.10.2025
Слован Либерец B
1:1
Йискра
Завершен
26.10.2025
Динамо Ческе-Будеёвице II
4:2
FC Silon Taborsko II
Завершен
26.10.2025
Адмира Прага
0:1
Виктория Пльзень II
Завершен
26.10.2025
ФК Пибрам Б
3:2
Артима Прага
Завершен
25.10.2025
Арсенал Ческа-Липа
2:0
Слован Вельвари
Завершен
25.10.2025
Искра Домажлице
4:2
Дукла Прага II
Завершен
25.10.2025
Вельке Гамры
4:1
Пардубице II
Завершен
25.10.2025
FK Loko Praha
1:2
Кладно
Завершен
25.10.2025
ФК Колин
1:1
Бысковице
Завершен
24.10.2025
Писек
4:0
Петршин Пльзень
Завершен
19.10.2025
Оломоуц В
2:3
МФК Карвина Б
Завершен
19.10.2025
Уничов
1:2
ФК Годонин
Завершен
19.10.2025
Збройовка II
3:0
Тринити Злин Б
Завершен
18.10.2025
ФК Всетин
2:2
ТЙ Старт Брно
Завершен
18.10.2025
Фридек
1:1
Тршинец
Завершен
17.10.2025
СК Границе
1:3
Хлучин
Завершен
Комментарии к матчу
