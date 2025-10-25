Смотреть онлайн Вельке Гамры - Пардубице II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Вельке Гамры — Пардубице II, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hřiště TJ Velké Hamry.
Превью матча Вельке Гамры — Пардубице II
Команда Вельке Гамры в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 24-16. Команда Пардубице II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 26-16. Команда Вельке Гамры в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пардубице II забивает 3, пропускает 2.