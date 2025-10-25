Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн FK Loko Praha - Кладно 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: FK Loko PrahaКладно, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion na Plynarne.

МСК, 12 тур, Стадион: Stadion na Plynarne
Czechia 3. Liga
FK Loko Praha
59'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Кладно
29'
90+6'
Смотреть онлайн
Кладно icon
29'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
FK Loko Praha icon
59'
Кладно icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Кладно - Угловой
11'
Угловой
Кладно - Угловой
20'
Угловой
Кладно - Угловой
29'
Кладно - 1-ый Гол
39'
Угловой
Кладно - Угловой
43'
Угловой
Кладно - Угловой
45'
Угловой
FK Loko Praha - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
55'
Угловой
Кладно - Угловой
59'
FK Loko Praha - 2-ой Гол
60'
Угловой
Кладно - Угловой
79'
Угловой
Кладно - Угловой
80'
Угловой
Кладно - Угловой
90+3'
Угловой
Кладно - Угловой
90+6'
Кладно - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,0

Превью матча FK Loko Praha — Кладно

Команда FK Loko Praha в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-9. Команда Кладно, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 36-12. Команда FK Loko Praha в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кладно забивает 4, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
FK Loko Praha FK Loko Praha
32%
Кладно Кладно
68%
Атаки
78
141
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
1
10
Удары в створ ворот
3
7
Игры 12 тур
26.10.2025
Млада-Болеслав II
1:1
Варнсдорф
Завершен
26.10.2025
Бенатки-над-Йизероу
0:1
Запы
Завершен
26.10.2025
Гостоунь
2:0
Богемианс 1905 II
Завершен
26.10.2025
Градец-Кралове II
4:2
Баник Мост-Соуш
Завершен
26.10.2025
Слован Либерец B
1:1
Йискра
Завершен
26.10.2025
Динамо Ческе-Будеёвице II
4:2
FC Silon Taborsko II
Завершен
26.10.2025
Адмира Прага
0:1
Виктория Пльзень II
Завершен
26.10.2025
ФК Пибрам Б
3:2
Артима Прага
Завершен
25.10.2025
Арсенал Ческа-Липа
2:0
Слован Вельвари
Завершен
25.10.2025
Искра Домажлице
4:2
Дукла Прага II
Завершен
25.10.2025
Вельке Гамры
4:1
Пардубице II
Завершен
25.10.2025
FK Loko Praha
1:2
Кладно
Завершен
25.10.2025
ФК Колин
1:1
Бысковице
Завершен
24.10.2025
Писек
4:0
Петршин Пльзень
Завершен
19.10.2025
Оломоуц В
2:3
МФК Карвина Б
Завершен
19.10.2025
Уничов
1:2
ФК Годонин
Завершен
19.10.2025
Збройовка II
3:0
Тринити Злин Б
Завершен
18.10.2025
ФК Всетин
2:2
ТЙ Старт Брно
Завершен
18.10.2025
Фридек
1:1
Тршинец
Завершен
17.10.2025
СК Границе
1:3
Хлучин
Завершен
Комментарии к матчу
