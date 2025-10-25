Смотреть онлайн FK Loko Praha - Кладно 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: FK Loko Praha — Кладно, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion na Plynarne.
Превью матча FK Loko Praha — Кладно
Команда FK Loko Praha в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-9. Команда Кладно, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 36-12. Команда FK Loko Praha в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кладно забивает 4, пропускает 1.