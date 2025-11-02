02.11.2025
Смотреть онлайн Варнсдорф - Арсенал Ческа-Липа 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Варнсдорф — Арсенал Ческа-Липа, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mestsky stadion v Kotline.
МСК, 13 тур, Стадион: Mestsky stadion v Kotline
Czechia 3. Liga
Завершен
0 : 5
02 ноября 2025
Арсенал Ческа-Липа
11'
35'
56'
64'
82'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
7'
Варнсдорф - Угловой
10'
Арсенал Ческа-Липа - Угловой
11'
Арсенал Ческа-Липа - 1-ый Гол
18'
Варнсдорф - Угловой
35'
Арсенал Ческа-Липа - Угловой
35'
Арсенал Ческа-Липа - 2-ой Гол
38'
Варнсдорф - Угловой
43'
Варнсдорф - Угловой
43'
Варнсдорф - Угловой
45+1'
Варнсдорф - Угловой
56'
Арсенал Ческа-Липа - 3-ий Гол
58'
Арсенал Ческа-Липа - Угловой
58'
Арсенал Ческа-Липа - Угловой
64'
Арсенал Ческа-Липа - 4-ый Гол
67'
Арсенал Ческа-Липа - Угловой
73'
Варнсдорф - Угловой
73'
Варнсдорф - Угловой
82'
Арсенал Ческа-Липа - 5-ый Гол
84'
Варнсдорф - Угловой
Превью матча Варнсдорф — Арсенал Ческа-Липа
Статистика матча
Атаки
39
58
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
3
14
Комментарии к матчу