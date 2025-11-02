Смотреть онлайн Запы - Вельке Гамры 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Запы — Вельке Гамры, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Teletník Arena.
Превью матча Запы — Вельке Гамры
Команда Запы в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 22-10. Команда Вельке Гамры, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-17. Команда Запы в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вельке Гамры забивает 2, пропускает 2.