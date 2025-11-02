Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Запы - Вельке Гамры 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: ЗапыВельке Гамры, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Teletník Arena.

МСК, 13 тур, Стадион: Teletník Arena
Czechia 3. Liga
Запы
Отложен
- : -
02 ноября 2025
Вельке Гамры
Превью матча Запы — Вельке Гамры

Команда Запы в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 22-10. Команда Вельке Гамры, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-17. Команда Запы в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вельке Гамры забивает 2, пропускает 2.

Игры 13 тур
02.11.2025
Запы
-:-
Вельке Гамры
Отложен
02.11.2025
Сокол
-:-
Бенатки-над-Йизероу
Отложен
02.11.2025
Варнсдорф
0:5
Арсенал Ческа-Липа
Завершен
01.11.2025
Баник Мост-Соуш
3:0
ФК Колин
Завершен
01.11.2025
Слован Вельвари
0:1
Градец-Кралове II
Завершен
01.11.2025
Йискра
1:3
Яблонец II
Завершен
01.11.2025
Кладно
6:0
Писек
Завершен
01.11.2025
Кралув Двур
2:0
Гостоунь
Завершен
01.11.2025
Slavia Prague U20
2:0
ФК Пибрам Б
Завершен
01.11.2025
Артима Прага
0:0
Динамо Ческе-Будеёвице II
Завершен
01.11.2025
Петршин Пльзень
2:0
Моторлет
Завершен
26.10.2025
Тринити Злин Б
3:0
ФК Всетин
Завершен
26.10.2025
МФК Карвина Б
1:1
СК Границе
Завершен
26.10.2025
Словацко Б
0:2
Уничов
Завершен
25.10.2025
Глубина
5:1
Поланка
Завершен
25.10.2025
ТЙ Старт Брно
1:5
Врчовина
Завершен
25.10.2025
Апос Бланско
0:1
Оломоуц В
Завершен
25.10.2025
Тршинец
3:0
Витковице
Завершен
24.10.2025
Хлучин
1:4
Збройовка II
Завершен
Комментарии к матчу
