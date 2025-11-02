Смотреть онлайн Сокол - Бенатки-над-Йизероу 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Сокол — Бенатки-над-Йизероу, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hlavní stadion SK Sokol Brozany.
Превью матча Сокол — Бенатки-над-Йизероу
Команда Сокол в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 16-31. Команда Бенатки-над-Йизероу, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-20. Команда Сокол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Бенатки-над-Йизероу забивает 2, пропускает 2.