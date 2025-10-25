Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тршинец - Витковице 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: ТршинецВитковице, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Рудольф Лабайе.

МСК, 13 тур, Стадион: Стадион Рудольф Лабайе
Czechia 3. Liga
Тршинец
2'
30'
86'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Витковице
Смотреть онлайн
Тршинец icon
2'
Тршинец icon
30'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
Тршинец icon
86'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Тршинец - Угловой
2'
Тршинец - 1-ый Гол
8'
Угловой
Тршинец - Угловой
12'
Угловой
Тршинец - Угловой
14'
Угловой
Тршинец - Угловой
15'
Угловой
Тршинец - Угловой
22'
Угловой
Витковице - Угловой
25'
Угловой
Тршинец - Угловой
30'
Тршинец - 2-ой Гол
34'
Угловой
Витковице - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
49'
Угловой
Тршинец - Угловой
63'
Угловой
Тршинец - Угловой
64'
Угловой
Витковице - Угловой
66'
Угловой
Витковице - Угловой
67'
Угловой
Тршинец - Угловой
75'
Угловой
Тршинец - Угловой
81'
Угловой
Тршинец - Угловой
86'
Тршинец - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Тршинец - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,1

Превью матча Тршинец — Витковице

Команда Тршинец в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 25-11. Команда Витковице, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда Тршинец в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Витковице забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Тршинец Тршинец
59%
Витковице Витковице
41%
Атаки
94
76
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
8
4
Игры 13 тур
02.11.2025
Запы
-:-
Вельке Гамры
Отложен
02.11.2025
Сокол
-:-
Бенатки-над-Йизероу
Отложен
02.11.2025
Варнсдорф
0:5
Арсенал Ческа-Липа
Завершен
01.11.2025
Баник Мост-Соуш
3:0
ФК Колин
Завершен
01.11.2025
Слован Вельвари
0:1
Градец-Кралове II
Завершен
01.11.2025
Йискра
1:3
Яблонец II
Завершен
01.11.2025
Кладно
6:0
Писек
Завершен
01.11.2025
Кралув Двур
2:0
Гостоунь
Завершен
01.11.2025
Slavia Prague U20
2:0
ФК Пибрам Б
Завершен
01.11.2025
Артима Прага
0:0
Динамо Ческе-Будеёвице II
Завершен
01.11.2025
Петршин Пльзень
2:0
Моторлет
Завершен
26.10.2025
Тринити Злин Б
3:0
ФК Всетин
Завершен
26.10.2025
МФК Карвина Б
1:1
СК Границе
Завершен
26.10.2025
Словацко Б
0:2
Уничов
Завершен
25.10.2025
Глубина
5:1
Поланка
Завершен
25.10.2025
ТЙ Старт Брно
1:5
Врчовина
Завершен
25.10.2025
Апос Бланско
0:1
Оломоуц В
Завершен
25.10.2025
Тршинец
3:0
Витковице
Завершен
24.10.2025
Хлучин
1:4
Збройовка II
Завершен
