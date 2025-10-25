Смотреть онлайн Тршинец - Витковице 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia 3. Liga: Тршинец — Витковице, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Рудольф Лабайе.
Превью матча Тршинец — Витковице
Команда Тршинец в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 25-11. Команда Витковице, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда Тршинец в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Витковице забивает 2, пропускает 2.