25.10.2025

Смотреть онлайн Корухо - УД Оренсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 1: КорухоУД Оренсе, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estrada do Vao.

МСК, 8 тур, Стадион: Estrada do Vao
Spain Segunda Division RFEF Group 1
Корухо
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
УД Оренсе
37'
УД Оренсе icon
37'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Корухо - Угловой
17'
Угловой
УД Оренсе - Угловой
17'
Угловой
УД Оренсе - Угловой
27'
Угловой
Корухо - Угловой
30'
Угловой
УД Оренсе - Угловой
32'
Угловой
Корухо - Угловой
35'
Угловой
Корухо - Угловой
37'
УД Оренсе - 1-ый Гол
39'
Угловой
Корухо - Угловой
40'
Угловой
Корухо - Угловой
45+1'
Угловой
УД Оренсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
УД Оренсе - Угловой
57'
Угловой
УД Оренсе - Угловой
61'
Угловой
Корухо - Угловой
79'
Угловой
Корухо - Угловой
80'
Угловой
Корухо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Корухо — УД Оренсе

Команда Корухо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда УД Оренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-4. Команда Корухо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Оренсе забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Корухо Корухо
51%
УД Оренсе УД Оренсе
49%
Атаки
63
73
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
8
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Бургос Промесас
2:2
Леалтад
Завершен
26.10.2025
Райо Кантабрия
1:2
Бергантинос
Завершен
26.10.2025
КФ Салмантино
1:2
Гимнастик
Завершен
26.10.2025
Valladolid Promesas
3:0
SD Sarriana
Завершен
25.10.2025
Реал Авила
3:2
ФК Самано
Завершен
25.10.2025
Корухо
0:1
УД Оренсе
Завершен
Комментарии к матчу
