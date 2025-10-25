Смотреть онлайн Корухо - УД Оренсе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 1: Корухо — УД Оренсе, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estrada do Vao.
Превью матча Корухо — УД Оренсе
Команда Корухо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда УД Оренсе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-4. Команда Корухо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Оренсе забивает 1, пропускает 0.