26.10.2025

Смотреть онлайн Райо Кантабрия - Бергантинос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 1: Райо КантабрияБергантинос, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль-Сардинеро.

МСК, 8 тур, Стадион: Эль-Сардинеро
Spain Segunda Division RFEF Group 1
Райо Кантабрия
44'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Бергантинос
12'
60'
Смотреть онлайн
Бергантинос icon
12'
Райо Кантабрия icon
44'
Счет после первого тайма 1:1
Бергантинос icon
60'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
8'
Угловой
Бергантинос - Угловой
10'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
12'
Бергантинос - 1-ый Гол
20'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
26'
Угловой
Бергантинос - Угловой
29'
Угловой
Бергантинос - Угловой
40'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
44'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
44'
Райо Кантабрия - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
60'
Бергантинос - 3-ий Гол
68'
Угловой
Бергантинос - Угловой
78'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
78'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
90+2'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
90+3'
Угловой
Райо Кантабрия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Райо Кантабрия — Бергантинос

Команда Райо Кантабрия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-13. Команда Бергантинос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Райо Кантабрия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бергантинос забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Райо Кантабрия Райо Кантабрия
56%
Бергантинос Бергантинос
44%
Атаки
106
90
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
2
8
Игры 8 тур
26.10.2025
Бургос Промесас
2:2
Леалтад
Завершен
26.10.2025
Райо Кантабрия
1:2
Бергантинос
Завершен
26.10.2025
КФ Салмантино
1:2
Гимнастик
Завершен
26.10.2025
Valladolid Promesas
3:0
SD Sarriana
Завершен
25.10.2025
Реал Авила
3:2
ФК Самано
Завершен
25.10.2025
Корухо
0:1
УД Оренсе
Завершен
Рейтинг UEFA