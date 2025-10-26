Смотреть онлайн Райо Кантабрия - Бергантинос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 1: Райо Кантабрия — Бергантинос, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль-Сардинеро.
Превью матча Райо Кантабрия — Бергантинос
Команда Райо Кантабрия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-13. Команда Бергантинос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Райо Кантабрия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бергантинос забивает 2, пропускает 1.