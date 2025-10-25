Превью матча Реал Авила — ФК Самано

Команда Реал Авила в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-9. Команда ФК Самано, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Реал Авила в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Самано забивает 1, пропускает 2.