Смотреть онлайн Реал Авила - ФК Самано 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 1: Реал Авила — ФК Самано, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Adolfo Suarez.
Превью матча Реал Авила — ФК Самано
Команда Реал Авила в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-9. Команда ФК Самано, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Реал Авила в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Самано забивает 1, пропускает 2.