26.10.2025

Смотреть онлайн Бургос Промесас - Леалтад 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 1: Бургос ПромесасЛеалтад, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Castanares.

МСК, 8 тур, Стадион: Ciudad Deportiva Castanares
Spain Segunda Division RFEF Group 1
Бургос Промесас
37'
71'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Леалтад
21'
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Леалтад icon
21'
Бургос Промесас icon
37'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Бургос Промесас icon
71'
Леалтад icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
21'
Леалтад - 1-ый Гол
26'
Угловой
Бургос Промесас - Угловой
26'
Угловой
Бургос Промесас - Угловой
31'
Угловой
Бургос Промесас - Угловой
37'
Бургос Промесас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
61'
Угловой
Бургос Промесас - Угловой
70'
Угловой
Леалтад - Угловой
71'
Бургос Промесас - 3-ий Гол
77'
Угловой
Леалтад - Угловой
80'
Угловой
Леалтад - Угловой
90+2'
Леалтад - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Леалтад - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1

Превью матча Бургос Промесас — Леалтад

Команда Бургос Промесас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда Леалтад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Бургос Промесас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леалтад забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Бургос Промесас Бургос Промесас
60%
Леалтад Леалтад
40%
Атаки
89
74
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
5
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Бургос Промесас
2:2
Леалтад
Завершен
26.10.2025
Райо Кантабрия
1:2
Бергантинос
Завершен
26.10.2025
КФ Салмантино
1:2
Гимнастик
Завершен
26.10.2025
Valladolid Promesas
3:0
SD Sarriana
Завершен
25.10.2025
Реал Авила
3:2
ФК Самано
Завершен
25.10.2025
Корухо
0:1
УД Оренсе
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA