Смотреть онлайн Бургос Промесас - Леалтад 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 1: Бургос Промесас — Леалтад, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Castanares.
Превью матча Бургос Промесас — Леалтад
Команда Бургос Промесас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда Леалтад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Бургос Промесас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леалтад забивает 1, пропускает 2.