Превью матча Бургос Промесас — Леалтад

Команда Бургос Промесас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда Леалтад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Бургос Промесас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Леалтад забивает 1, пропускает 2.