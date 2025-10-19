Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Расинг - Депортиво Ла Корунья 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: РасингДепортиво Ла Корунья, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Сардинеро. Судить этот матч будет Salvador Lax Franco.

МСК, 10 тур, Стадион: Эль Сардинеро
Испания - Сегунда
Расинг
Ruben Gonzalez Alves 45+4'
Jeremy Arevalo 60'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Депортиво Ла Корунья
Alvaro Mantilla Perez 12'
Alvaro Mantilla Perez icon
12'
Ruben Gonzalez Alves icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
Jeremy Arevalo icon
60'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
7'
Угловой
Расинг - Угловой
8'
Угловой
Расинг - Угловой
12'
Mantilla - 1-ый Гол
21'
Угловой
Расинг - Угловой
45+4'
Ruben Gonzalez Alves - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
55'
Угловой
Расинг - Угловой
60'
Jeremy Arevalo - 3-ий Гол
64'
Угловой
Расинг - Угловой
66'
Угловой
Расинг - Угловой
84'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
85'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
88'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
90+3'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
90+4'
Угловой
Депортиво Ла Корунья - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Расинг — Депортиво Ла Корунья

Команда Расинг в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-11. Команда Депортиво Ла Корунья, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда Расинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Ла Корунья забивает 2, пропускает 1.

Расинг Расинг
1
Испания
Хокин Эскьета
2
Испания
Alvaro Mantilla Perez
21
Испания
Пабло Рамон Парра
16
Уругвай
Facundo Gonzalez Molino
3
Испания
Mario Garcia Alvear
14
Сенегал
Maguette Gueye
19
Колумбия
Gustavo Puerta
11
Испания
Андрес Мартин
18
Испания
Peio Urtasan
10
Испания
Иньиго Висенте
29
Испания
Jeremy Arevalo
Тренер
Испания
Хосе Лопес
Депортиво Ла Корунья Депортиво Ла Корунья
1
Испания
Герман Паррено
15
Испания
Miguel Loureiro
5
Испания
Dani Barcia
12
Италия
Giacomo Quagliata
11
Испания
David Mella Boullon
8
Испания
Diego Villares Yanez
16
Испания
Jose Gragera
21
Испания
Mario Carreno
19
Испания
Luismi Cruz
9
Нидерланды
Zakaria Eddahchouri
10
Испания
Yeremay Hernandez Cubas
Тренер
Испания
Антонио Идальго

Статистика матча

Владение мячом
Расинг Расинг
53%
Депортиво Ла Корунья Депортиво Ла Корунья
47%
Атаки
115
73
Угловые
6
6
Фолы
7
10
Удары (всего)
16
9
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Salvador Lax Franco (Испания).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Salvador Lax Franco назначал пенальти

Комментарии к матчу
