Превью матча Расинг — Депортиво Ла Корунья

Команда Расинг в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-11. Команда Депортиво Ла Корунья, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда Расинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Ла Корунья забивает 2, пропускает 1.