Смотреть онлайн Расинг - Депортиво Ла Корунья 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Расинг — Депортиво Ла Корунья, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эль Сардинеро. Судить этот матч будет Salvador Lax Franco.
Превью матча Расинг — Депортиво Ла Корунья
Команда Расинг в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-11. Команда Депортиво Ла Корунья, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда Расинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Ла Корунья забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Salvador Lax Franco (Испания).
За последние 5 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Salvador Lax Franco назначал пенальти