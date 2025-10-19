Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда : Кордоба — Альмерия , 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Нуэво Аркангел . Судить этот матч будет Saul Ais Reig .

Превью матча Кордоба — Альмерия

Команда Кордоба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Альмерия, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Кордоба в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Альмерия забивает 2, пропускает 2.