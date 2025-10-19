Смотреть онлайн Кордоба - Альмерия 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Кордоба — Альмерия, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Нуэво Аркангел. Судить этот матч будет Saul Ais Reig.
Превью матча Кордоба — Альмерия
Команда Кордоба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Альмерия, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Кордоба в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Альмерия забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Saul Ais Reig (Испания).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Saul Ais Reig назначал пенальти