Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Кордоба - Альмерия 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: КордобаАльмерия, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Нуэво Аркангел. Судить этот матч будет Saul Ais Reig.

МСК, 10 тур, Стадион: Эстадио Нуэво Аркангел
Испания - Сегунда
Кордоба
Jacobo 41'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Альмерия
Арнау Пуигмал 26'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Арнау Пуигмал icon
26'
Jacobo icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Альмерия - Угловой
26'
Арнау Пуигмал - 1-ый Гол
28'
Угловой
Кордоба - Угловой
41'
Jacobo - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Альмерия - Угловой
72'
Угловой
Кордоба - Угловой
84'
Угловой
Кордоба - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Кордоба — Альмерия

Команда Кордоба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Альмерия, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Кордоба в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Альмерия забивает 2, пропускает 2.

Кордоба Кордоба
1
Андорра
Iker
22
Испания
Карлос Исаак
12
Fomeyem
16
Испания
Ruben Gonzalez Alves
21
Испания
Carlos Albarran
8
Испания
Ismael Ruiz Sanchez
10
Испания
Jacobo
30
Испания
Daniel Requena
23
Испания
Cristian Carracedo
18
Испания
Adrian Fuentes
19
Бразилия
Dalisson De Almeida Leite
Тренер
Испания
Ivan Ania
Альмерия Альмерия
1
Испания
Андрес Фернандез
22
Нидерланды
Daijiro Chirino
21
Испания
Чуми
18
Италия
Federico Bonini
20
Испания
Алекс Кентельес
17
Сенегал
Дион Лопи
14
Гана
Иддрису Баба
2
Испания
Арнау Пуигмал
11
Испания
Sergio Arribas
23
Испания
Адриан Эмбарба
12
Бразилия
Лео Баптистан
Тренер
Испания
Руби

Статистика матча

Владение мячом
Кордоба Кордоба
52%
Альмерия Альмерия
48%
Атаки
77
85
Угловые
3
2
Фолы
16
10
Удары (всего)
10
10
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Saul Ais Reig (Испания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Saul Ais Reig назначал пенальти

Игры 10 тур
05.11.2025
Сосьедад
2:0
Уэска
Завершен
20.10.2025
Кадис
1:3
Бургос
Завершен
19.10.2025
Лас Палмас
3:1
Эйбар
Завершен
19.10.2025
Расинг
2:1
Депортиво Ла Корунья
Завершен
19.10.2025
Кордоба
1:1
Альмерия
Завершен
19.10.2025
Леганес
2:0
Малага
Завершен
18.10.2025
Сосьедад
-:-
Уэска
Отложен
17.10.2025
ФК Андорра
0:0
Гранада
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA