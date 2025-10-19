Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Лас Палмас - Эйбар 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: Лас ПалмасЭйбар, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гран Канария. Судить этот матч будет Alejandro Ojaos Valera.

МСК, 10 тур, Стадион: Гран Канария
Испания - Сегунда
Лас Палмас
Alejandro Pedro Garcia Mejias 42'
Milos Lukovic 66'
Enrique Clemente 90+2'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Эйбар
Marton 83'
Alejandro Pedro Garcia Mejias icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Milos Lukovic icon
66'
Marton - Эйбар icon
83'
Enrique Clemente icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Лас Палмас - Угловой
6'
Угловой
Эйбар - Угловой
12'
Угловой
Эйбар - Угловой
41'
Угловой
Эйбар - Угловой
42'
Alejandro Pedro Garcia Mejias - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
56'
Угловой
Эйбар - Угловой
66'
Milos Lukovic - 2-ой Гол
83'
Marton - 3-ий Гол
89'
Угловой
Эйбар - Угловой
90+2'
Enrique Clemente - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1

Превью матча Лас Палмас — Эйбар

Команда Лас Палмас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-6. Команда Эйбар, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Лас Палмас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эйбар забивает 1, пропускает 1.

Лас Палмас Лас Палмас
1
Хорватия
Динко Хоркас
17
Испания
Viti Rozada
6
Испания
Sergio Barcia
3
Испания
Mika Marmol
5
Испания
Enrique Clemente
24
Испания
Pejino
12
Франция
Энцо Луаодис
16
Италия
Lorenzo Amatucci
22
Испания
Alejandro Pedro Garcia Mejias
25
Сербия
Milos Lukovic
14
Испания
Manuel Fuster
Тренер
Испания
Луис Гарсия
Эйбар Эйбар
13
Испания
Jon Mikel Magunagoitia
2
Испания
Sergio Cubero
21
Испания
Marco Moreno Ojeda
23
Испания
Анайтц Арбилла
24
Португалия
Леонардо Даниэль Улинея Бута
14
Испания
Lander Olaetxea
30
Испания
Aleix Garrido Canizares
17
Испания
Corpas
20
Испания
Javier Marton
19
Испания
Тони Вилья
9
Испания
Йон Баутиста
Тренер
Испания
Беньят сан Хосе

Статистика матча

Владение мячом
Лас Палмас Лас Палмас
40%
Эйбар Эйбар
60%
Атаки
66
122
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
9
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alejandro Ojaos Valera (Испания).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Alejandro Ojaos Valera назначал пенальти

Игры 10 тур
05.11.2025
Сосьедад
2:0
Уэска
Завершен
20.10.2025
Кадис
1:3
Бургос
Завершен
19.10.2025
Лас Палмас
3:1
Эйбар
Завершен
19.10.2025
Расинг
2:1
Депортиво Ла Корунья
Завершен
19.10.2025
Кордоба
1:1
Альмерия
Завершен
19.10.2025
Леганес
2:0
Малага
Завершен
18.10.2025
Сосьедад
-:-
Уэска
Отложен
17.10.2025
ФК Андорра
0:0
Гранада
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA