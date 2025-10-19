Смотреть онлайн Лас Палмас - Эйбар 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Лас Палмас — Эйбар, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гран Канария. Судить этот матч будет Alejandro Ojaos Valera.