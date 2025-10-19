Смотреть онлайн Лас Палмас - Эйбар 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Лас Палмас — Эйбар, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гран Канария. Судить этот матч будет Alejandro Ojaos Valera.
Превью матча Лас Палмас — Эйбар
Команда Лас Палмас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-6. Команда Эйбар, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Лас Палмас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эйбар забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alejandro Ojaos Valera (Испания).
За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Alejandro Ojaos Valera назначал пенальти