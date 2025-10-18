Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда : Сосьедад — Уэска , 10 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аноэта . Судить этот матч будет Jose Antonio Sanchez Villalobos .

Превью матча Сосьедад — Уэска

Команда Сосьедад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Уэска, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Сосьедад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Уэска забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Сосьедад, в том матче победу одержали хозяева.