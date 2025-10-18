Смотреть онлайн Сосьедад - Уэска 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Сегунда: Сосьедад — Уэска, 10 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аноэта. Судить этот матч будет Jose Antonio Sanchez Villalobos.
Превью матча Сосьедад — Уэска
Команда Сосьедад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Уэска, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Сосьедад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Уэска забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Сосьедад, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Antonio Sanchez Villalobos (Испания).
За последние 6 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Jose Antonio Sanchez Villalobos назначал пенальти