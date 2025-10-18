Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Сосьедад - Уэска 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Сегунда: СосьедадУэска, 10 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аноэта. Судить этот матч будет Jose Antonio Sanchez Villalobos.

МСК, 10 тур, Стадион: Аноэта
Испания - Сегунда
Сосьедад
Отложен
- : -
18 октября 2025
Уэска
Превью матча Сосьедад — Уэска

Команда Сосьедад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Уэска, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Сосьедад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Уэска забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Сосьедад, в том матче победу одержали хозяева.

Сосьедад Сосьедад
1
Испания
Aitor Fraga
29
Испания
Jon Garro
4
Испания
Luken Beitia Aguirregomezcorta
15
Япония
Kazunari Kita
3
Испания
Jon Balda
17
Испания
Lander Astiazaran
16
Испания
Gorka Gorosabel
31
Испания
Ibai Aguirre Basurco
30
Испания
Jon Eceizabarrena
18
Испания
Gorka Carrera
11
Кения
Job Ochieng
Тренер
Испания
Ион Ансотеги
Уэска Уэска
13
Испания
Даниэль Жименез
2
Испания
Toni Abad
14
Испания
Жорже Пулидо
5
Испания
Inigo Sebastian Magana
3
Испания
Rodrigo Abajas
16
Испания
Jesus Alvarez
23
Испания
Оскар Силва
33
Колумбия
Daniel Andres Luna Garcia
10
Испания
Iker Kortajarena
22
Испания
Angel Perez Hidalgo
19
Франция
Samuel Ntamack
Тренер
Испания
Sergi

История последних встреч

Сосьедад
Сосьедад
Уэска
Сосьедад
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.11.2025
Сосьедад
Сосьедад
2:0
Уэска
Уэска
Обзор

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Antonio Sanchez Villalobos (Испания).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Jose Antonio Sanchez Villalobos назначал пенальти

Игры 10 тур
05.11.2025
Сосьедад
2:0
Уэска
Завершен
20.10.2025
Кадис
1:3
Бургос
Завершен
19.10.2025
Лас Палмас
3:1
Эйбар
Завершен
19.10.2025
Расинг
2:1
Депортиво Ла Корунья
Завершен
19.10.2025
Кордоба
1:1
Альмерия
Завершен
19.10.2025
Леганес
2:0
Малага
Завершен
18.10.2025
Сосьедад
-:-
Уэска
Отложен
17.10.2025
ФК Андорра
0:0
Гранада
Завершен
Комментарии к матчу
