Превью матча Ньюмаркт — FC Coburg

Команда Ньюмаркт в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-10. Команда FC Coburg, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-25. Команда Ньюмаркт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. FC Coburg забивает 1, пропускает 3.