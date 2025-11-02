Смотреть онлайн Ньюмаркт - FC Coburg 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Север: Ньюмаркт — FC Coburg, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ASV Sportzentrum.
Превью матча Ньюмаркт — FC Coburg
Команда Ньюмаркт в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-10. Команда FC Coburg, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-25. Команда Ньюмаркт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. FC Coburg забивает 1, пропускает 3.