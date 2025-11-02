Смотреть онлайн A. Бамберг - Корнбург 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Север: A. Бамберг — Корнбург, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Фушс-Парк.
Превью матча A. Бамберг — Корнбург
Команда A. Бамберг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-13. Команда Корнбург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-14. Команда A. Бамберг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Корнбург забивает 2, пропускает 1.