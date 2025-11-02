Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн SC Grossschwarzenlohe - Эльтерсдорф 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Бавария Север: SC GrossschwarzenloheЭльтерсдорф, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Германия - Оберлига - Бавария Север
SC Grossschwarzenlohe
Завершен
1 : 3
02 ноября 2025
Эльтерсдорф
Смотреть онлайн
Превью матча SC Grossschwarzenlohe — Эльтерсдорф

Команда SC Grossschwarzenlohe в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-9. Команда Эльтерсдорф, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-16. Команда SC Grossschwarzenlohe в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Эльтерсдорф забивает 1, пропускает 2.

Игры 17 тур
02.11.2025
A. Бамберг
-:-
Корнбург
Отложен
02.11.2025
Ньюмаркт
5:0
FC Coburg
Завершен
02.11.2025
SC Grossschwarzenlohe
1:3
Эльтерсдорф
Завершен
02.11.2025
Ингольштадт II
0:4
TSV Neudrossenfeld
Завершен
01.11.2025
Ян Регенсбург 2
-:-
Вюрцбургер
Отменен
01.11.2025
Stadeln
2:0
ДЙК Гебенбах
Завершен
01.11.2025
Хоф
2:0
АТСВ Эрланген
Завершен
31.10.2025
Вайден
0:0
Фортуна Регенсбург
Завершен
Комментарии к матчу
