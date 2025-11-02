Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Север : SC Grossschwarzenlohe — Эльтерсдорф , 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча SC Grossschwarzenlohe — Эльтерсдорф

Команда SC Grossschwarzenlohe в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-9. Команда Эльтерсдорф, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-16. Команда SC Grossschwarzenlohe в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Эльтерсдорф забивает 1, пропускает 2.