Смотреть онлайн Ингольштадт II - TSV Neudrossenfeld 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бавария Север: Ингольштадт II — TSV Neudrossenfeld, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ESV-Stadion.
Превью матча Ингольштадт II — TSV Neudrossenfeld
Команда Ингольштадт II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-13. Команда TSV Neudrossenfeld, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 7-23. Команда Ингольштадт II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. TSV Neudrossenfeld забивает 1, пропускает 2.