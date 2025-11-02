Превью матча Ингольштадт II — TSV Neudrossenfeld

Команда Ингольштадт II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-13. Команда TSV Neudrossenfeld, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 7-23. Команда Ингольштадт II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. TSV Neudrossenfeld забивает 1, пропускает 2.