Превью матча ФКСБ — УТА Арад

Команда ФКСБ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда УТА Арад, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда ФКСБ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УТА Арад забивает 1, пропускает 1.