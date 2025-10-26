Смотреть онлайн ФКСБ - УТА Арад 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Чемпионат Румынии по футболу. Лига I: ФКСБ — УТА Арад, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Андрей Мороита.
Превью матча ФКСБ — УТА Арад
Команда ФКСБ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда УТА Арад, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда ФКСБ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УТА Арад забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Андрей Мороита (Румыния).
За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 67% (2 из 3 матчей) Андрей Мороита назначал пенальти