26.10.2025

Смотреть онлайн ФКСБ - УТА Арад 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияЧемпионат Румынии по футболу. Лига I: ФКСБУТА Арад, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Андрей Мороита.

МСК, 14 тур, Стадион: Национальный
Чемпионат Румынии по футболу. Лига I
ФКСБ
13'
38'
80'
90+3'
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
УТА Арад
Смотреть онлайн
ФКСБ icon
13'
ФКСБ icon
38'
Счет после первого тайма 2:0
ФКСБ icon
80'
ФКСБ icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФКСБ - Угловой
13'
ФКСБ - 1-ый Гол
33'
Угловой
UTA Arad - Угловой
36'
Угловой
ФКСБ - Угловой
38'
ФКСБ - 2-ой Гол
41'
Угловой
UTA Arad - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
63'
Угловой
ФКСБ - Угловой
72'
Угловой
UTA Arad - Угловой
76'
Угловой
ФКСБ - Угловой
77'
Угловой
ФКСБ - Угловой
80'
ФКСБ - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
ФКСБ - Угловой
90+3'
ФКСБ - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча ФКСБ — УТА Арад

Команда ФКСБ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-14. Команда УТА Арад, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-11. Команда ФКСБ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УТА Арад забивает 1, пропускает 1.

ФКСБ ФКСБ
38
Чехия
Лукас Зима
4
Босния и Герцеговина
Даниэль Граовац
30
ЮАР
Siyabonga Ngezana
23
Румыния
Ionut Cercel
33
Черногория
Ристо Радунович
10
Румыния
Флорин Тэнасе
16
Румыния
Mihai Lixandru
11
Румыния
David Raul Miculescu
27
Румыния
Дариус Олару
31
Италия
Юри Кисотти
93
Сенегал
Мамаду Тиам
Тренер
Кипр
Элиас Хараламбус
УТА Арад УТА Арад
33
Румыния
Andrei Cristian Gorcea
2
Румыния
Mark Tutu
60
Украина
Дмитри Поспелов
6
Франция
Florent Poulolo
72
Италия
Андреа Падула
97
Denis Lucian Hrezdac
17
Румыния
Luca Mihai
19
Румыния
Valentin Costache
8
Румыния
Алин Роман
10
Кипр
Marinos Tzionis
11
Франция
Хаким Абдулла
Тренер
Румыния
Adrian Mihalcea

Статистика матча

Владение мячом
ФКСБ ФКСБ
68%
УТА Арад УТА Арад
32%
Атаки
101
83
Угловые
6
3
Фолы
15
3
Удары (всего)
15
5
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
11
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Андрей Мороита (Румыния).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 67% (2 из 3 матчей) Андрей Мороита назначал пенальти

Игры 14 тур
27.10.2025
Ботошани
2:0
Германштадт
Завершен
26.10.2025
ФКСБ
4:0
УТА Арад
Завершен
26.10.2025
Металоглобус
0:0
КС Университатя Крайова
Завершен
25.10.2025
ЧФР Клуж
0:2
Фарул
Завершен
25.10.2025
Оцелул
1:2
Университатя Клуж
Завершен
24.10.2025
Арджеш Питешти
1:1
Динамо Бухарест
Завершен
24.10.2025
Меркуря-Чук
1:1
Петролул Плоешти
Завершен
