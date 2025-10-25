Смотреть онлайн Оцелул - Университатя Клуж 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Чемпионат Румынии по футболу. Лига I: Оцелул — Университатя Клуж, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Оцелул. Судить этот матч будет Florin Andrei.
Превью матча Оцелул — Университатя Клуж
Команда Оцелул в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Университатя Клуж, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Оцелул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Университатя Клуж забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Florin Andrei (Румыния).
За последние 9 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Florin Andrei назначал пенальти