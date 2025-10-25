Превью матча Оцелул — Университатя Клуж

Команда Оцелул в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Университатя Клуж, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Оцелул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Университатя Клуж забивает 1, пропускает 1.