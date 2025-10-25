Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Оцелул - Университатя Клуж 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияЧемпионат Румынии по футболу. Лига I: ОцелулУниверситатя Клуж, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Оцелул. Судить этот матч будет Florin Andrei.

МСК, 14 тур, Стадион: Оцелул
Чемпионат Румынии по футболу. Лига I
Оцелул
80'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Университатя Клуж
70'
90+1'
Счет после первого тайма 0:0
Университатя Клуж icon
70'
Оцелул icon
80'
Университатя Клуж icon
90+1'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Оцелул - Угловой
9'
Угловой
Оцелул - Угловой
18'
Угловой
Университатя Клуж - Угловой
30'
Угловой
Оцелул - Угловой
43'
Угловой
Университатя Клуж - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Оцелул - Угловой
59'
Угловой
Университатя Клуж - Угловой
62'
Угловой
Университатя Клуж - Угловой
69'
Угловой
Университатя Клуж - Угловой
70'
Университатя Клуж - 1-ый Гол
79'
Угловой
Оцелул - Угловой
79'
Угловой
Оцелул - Угловой
80'
Оцелул - 2-ой Гол
90'
Угловой
Университатя Клуж - Угловой
90+1'
Университатя Клуж - 3-ий Гол

Превью матча Оцелул — Университатя Клуж

Команда Оцелул в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Университатя Клуж, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Оцелул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Университатя Клуж забивает 1, пропускает 1.

Оцелул Оцелул
1
Румыния
Cosmin Dur Bozoanca
2
Болгария
Милен Желев
31
Хорватия
Диего Зивулич
6
Румыния
Paul Iacob
97
Бразилия
Conrado Buchanelli Holz
27
Португалия
Педро Нуно
18
Кабо-Верде
Joao Paulo
17
Румыния
Андрей Чиобану
24
Румыния
Denis Bordun
9
Кабо-Верде
Патрик
7
Португалия
Andrezinho
Тренер
Румыния
Lazlo Gyorgy Balint
Университатя Клуж Университатя Клуж
1
Румыния
Ștefan Lefter
24
Хорватия
Дино Миканович
26
Кот-д'Ивуар
Jonathan Cisse
23
Италия
Элио Капрадосси
27
Румыния
Александру Кипчу
7
Франция
Mouhamadou Drammeh
98
Румыния
Габриэль Богдан Симион
18
Румыния
Андрей Артеан
19
Кот-д'Ивуар
Issouf Macalou
17
Босния и Герцеговина
Jovo Lukic
93
Франция
Virgiliu Postolachi
Тренер
Румыния
Иоан Овидиу Сабау

Статистика матча

Владение мячом
Оцелул Оцелул
58%
Университатя Клуж Университатя Клуж
42%
Атаки
88
71
Угловые
6
6
Фолы
10
15
Удары (всего)
9
8
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Florin Andrei (Румыния).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Florin Andrei назначал пенальти

Игры 14 тур
27.10.2025
Ботошани
2:0
Германштадт
Завершен
26.10.2025
ФКСБ
4:0
УТА Арад
Завершен
26.10.2025
Металоглобус
0:0
КС Университатя Крайова
Завершен
25.10.2025
ЧФР Клуж
0:2
Фарул
Завершен
25.10.2025
Оцелул
1:2
Университатя Клуж
Завершен
24.10.2025
Арджеш Питешти
1:1
Динамо Бухарест
Завершен
24.10.2025
Меркуря-Чук
1:1
Петролул Плоешти
Завершен
Комментарии к матчу
