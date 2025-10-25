Превью матча ЧФР Клуж — Фарул

Команда ЧФР Клуж в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-16. Команда Фарул, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-13. Команда ЧФР Клуж в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Фарул забивает 1, пропускает 1.