Смотреть онлайн ЧФР Клуж - Фарул 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Чемпионат Румынии по футболу. Лига I: ЧФР Клуж — Фарул, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Константин Рэдулеску. Судить этот матч будет Marcel Birsan.
Превью матча ЧФР Клуж — Фарул
Команда ЧФР Клуж в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-16. Команда Фарул, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-13. Команда ЧФР Клуж в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Фарул забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcel Birsan (Румыния).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Marcel Birsan назначал пенальти