25.10.2025

Смотреть онлайн ЧФР Клуж - Фарул 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияЧемпионат Румынии по футболу. Лига I: ЧФР КлужФарул, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Константин Рэдулеску. Судить этот матч будет Marcel Birsan.

МСК, 14 тур, Стадион: Константин Рэдулеску
Чемпионат Румынии по футболу. Лига I
ЧФР Клуж
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Фарул
11'
18'
Смотреть онлайн
Фарул icon
11'
Фарул icon
18'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ЧФР Клуж - Угловой
11'
Фарул - 1-ый Гол
18'
Угловой
Фарул - Угловой
18'
Фарул - 2-ой Гол
36'
Угловой
Фарул - Угловой
41'
Угловой
ЧФР Клуж - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
49'
Угловой
Фарул - Угловой
54'
Угловой
Фарул - Угловой
58'
Угловой
ЧФР Клуж - Угловой
60'
Угловой
ЧФР Клуж - Угловой
72'
Угловой
ЧФР Клуж - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча ЧФР Клуж — Фарул

Команда ЧФР Клуж в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-16. Команда Фарул, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-13. Команда ЧФР Клуж в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Фарул забивает 1, пропускает 1.

ЧФР Клуж ЧФР Клуж
89
Румыния
Otto Hindrich
97
Франция
Маркус Коко
6
Норвегия
Шерифф Синьян Домез
27
Румыния
Matei Cristian Ilie
45
Португалия
Камора
8
Румыния
Alin Razvan Fica
23
Франция
Tidiane Keita
18
Косово
Lindon Emerllahu
24
Румыния
Andrei Cordea
19
Алжир
Ислам Слимани
49
Италия
Lorenzo Biliboc
Тренер
Италия
Андреа Мандорлини
Фарул Фарул
1
Румыния
Александру Бузбучи
98
Румыния
David Maftei
17
Румыния
Ионут Лари
15
Румыния
Богдан Ионут Тиру
11
Румыния
Кристиан Ганя
8
Румыния
Ионут Даниэль Вана
24
Северная Македония
Бобан Николов
20
Румыния
Eduard Radaslavescu
30
Армения
Narek Grigoryan
31
Alexandru Mihai Isfan
7
Румыния
Razvan Andrei Tanasa
Тренер
Румыния
Ианис Алин Зику

Статистика матча

Владение мячом
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
58%
Фарул Фарул
42%
Атаки
158
66
Угловые
5
4
Фолы
10
10
Удары (всего)
18
6
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
12
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcel Birsan (Румыния).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Marcel Birsan назначал пенальти

Игры 14 тур
27.10.2025
Ботошани
2:0
Германштадт
Завершен
26.10.2025
ФКСБ
4:0
УТА Арад
Завершен
26.10.2025
Металоглобус
0:0
КС Университатя Крайова
Завершен
25.10.2025
ЧФР Клуж
0:2
Фарул
Завершен
25.10.2025
Оцелул
1:2
Университатя Клуж
Завершен
24.10.2025
Арджеш Питешти
1:1
Динамо Бухарест
Завершен
24.10.2025
Меркуря-Чук
1:1
Петролул Плоешти
Завершен
Комментарии к матчу
