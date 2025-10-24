Смотреть онлайн Арджеш Питешти - Динамо Бухарест 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Чемпионат Румынии по футболу. Лига I: Арджеш Питешти — Динамо Бухарест, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadionul Orasenesc. Судить этот матч будет Florin Andrei.
Превью матча Арджеш Питешти — Динамо Бухарест
Команда Арджеш Питешти в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-4. Команда Динамо Бухарест, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Арджеш Питешти в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 0. Динамо Бухарест забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Florin Andrei (Румыния).
За последние 9 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Florin Andrei назначал пенальти