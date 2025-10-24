Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Арджеш Питешти - Динамо Бухарест 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияЧемпионат Румынии по футболу. Лига I: Арджеш ПитештиДинамо Бухарест, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadionul Orasenesc. Судить этот матч будет Florin Andrei.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadionul Orasenesc
Чемпионат Румынии по футболу. Лига I
Арджеш Питешти
40'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Динамо Бухарест
35'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Динамо Бухарест icon
35'
Арджеш Питешти icon
40'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
23'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
34'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
35'
Динамо Бухарест - 1-ый Гол
40'
Арджеш Питешти - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,1
52'
Угловой
Арджеш Питешти - Угловой
84'
Угловой
Арджеш Питешти - Угловой
90+2'
Угловой
Арджеш Питешти - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1

Превью матча Арджеш Питешти — Динамо Бухарест

Команда Арджеш Питешти в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-4. Команда Динамо Бухарест, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Арджеш Питешти в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 0. Динамо Бухарест забивает 1, пропускает 1.

Арджеш Питешти Арджеш Питешти
91
Румыния
Лазар
26
Румыния
Dorinel Oancea
6
Румыния
Mario Tudose
3
Косово
Leard Sadriu
5
Румыния
Брицег
22
Молдова, Республика
Вадим Рата
27
Испания
Rober Sierra
24
Хорватия
Jakov Blagaic
30
Бразилия
Caio Martins
17
Португалия
Рикарду Матуш
99
Румыния
Robert Moldoveanu
Тренер
Румыния
Bogdan Andone
Динамо Бухарест Динамо Бухарест
1
Франция
Devis Epassy Mboka
27
Франция
Maxime Sivis
4
Гана
Kennedy Boateng
15
Израиль
Nikita Stoinov
3
Румыния
Рауль Опрут
10
Румыния
Catalin Cirjan
90
Румыния
Iulius Andrei Marginean
8
Франция
Эдди Гнахор
77
Англия
Даниэль Армстронг
18
Хорватия
Стипе Перица
7
Румыния
Alexandru Musi
Тренер
Хорватия
Зелько Копич

Статистика матча

Владение мячом
Арджеш Питешти Арджеш Питешти
33%
Динамо Бухарест Динамо Бухарест
67%
Атаки
92
104
Угловые
3
3
Фолы
19
9
Удары (всего)
3
5
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Florin Andrei (Румыния).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Florin Andrei назначал пенальти

Игры 14 тур
27.10.2025
Ботошани
2:0
Германштадт
Завершен
26.10.2025
ФКСБ
4:0
УТА Арад
Завершен
26.10.2025
Металоглобус
0:0
КС Университатя Крайова
Завершен
25.10.2025
ЧФР Клуж
0:2
Фарул
Завершен
25.10.2025
Оцелул
1:2
Университатя Клуж
Завершен
24.10.2025
Арджеш Питешти
1:1
Динамо Бухарест
Завершен
24.10.2025
Меркуря-Чук
1:1
Петролул Плоешти
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA