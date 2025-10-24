Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Аaрау - ФК Виль 1900 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - Лига вызова: АaрауФК Виль 1900, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Брюгглифельд. Судить этот матч будет Hajrim Qovanaj.

МСК, 11 тур, Стадион: Брюгглифельд
Швейцария - Лига вызова
Аaрау
14'
71'
Завершен
2 : 0
24 октября 2025
ФК Виль 1900
Аaрау icon
14'
Счет после первого тайма 1:0
Аaрау icon
71'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Аaрау - Угловой
14'
Угловой
Аaрау - Угловой
14'
Угловой
Аaрау - Угловой
14'
Аaрау - 1-ый Гол
35'
Угловой
Аaрау - Угловой
45'
Угловой
Аaрау - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
ФК Виль 1900 - Угловой
63'
Угловой
Аaрау - Угловой
71'
Аaрау - 2-ой Гол
75'
Угловой
Аaрау - Угловой
81'
Угловой
Аaрау - Угловой
83'
Угловой
ФК Виль 1900 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Аaрау — ФК Виль 1900

Команда Аaрау в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-15. Команда ФК Виль 1900, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-19. Команда Аaрау в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Виль 1900 забивает 1, пропускает 2.

Аaрау Аaрау
1
Швейцария
Marvin Hubel
15
Швейцария
Serge Muller
5
Гана
David Acquah
18
Гана
Daniel Afriyie
13
Швейцария
Nassim Zoukit
9
Франция
Elias Filet
10
Швейцария
Valon Fazliu
38
Швейцария
Ryan Kessler
2
Швейцария
Marco Thaler
3
Швейцария
Ramon Guzzo
25
Свазиленд
Dorian Derbaci
Тренер
Италия
Brunello Iacopetta
ФК Виль 1900 ФК Виль 1900
9
Мали
Mahamadou Diarra
32
Швейцария
Gentrit Muslija
10
Швейцария
Marwane Hajij
30
Швейцария
Sergio Correia
15
Швейцария
Yannick Schmid
20
Швейцария
Kastrijot Ndau
5
Косово
Julind Selmonaj
17
Швейцария
Tim Staubli
8
Швейцария
Orges Bunjaku
4
Швейцария
David Jacovic
21
Германия
Umar Saho Sarho
Тренер
Швейцария
Marco Hammerli

Статистика матча

Владение мячом
Аaрау Аaрау
50%
ФК Виль 1900 ФК Виль 1900
50%
Атаки
99
104
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
4
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hajrim Qovanaj (Швейцария).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Hajrim Qovanaj назначал пенальти

26.10.2025
ФК Вадуц
3:1
Этуаль Каруж
Завершен
25.10.2025
AC Беллинцона
0:3
Учи
Завершен
24.10.2025
Аaрау
2:0
ФК Виль 1900
Завершен
24.10.2025
Стад Ньоннэ
2:2
ФК Ивердон Спорт
Завершен
24.10.2025
Ксамакс
2:1
Йона
Завершен
