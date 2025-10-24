Смотреть онлайн Аaрау - ФК Виль 1900 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - Лига вызова: Аaрау — ФК Виль 1900, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Брюгглифельд. Судить этот матч будет Hajrim Qovanaj.
Превью матча Аaрау — ФК Виль 1900
Команда Аaрау в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-15. Команда ФК Виль 1900, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-19. Команда Аaрау в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Виль 1900 забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hajrim Qovanaj (Швейцария).
За последние 8 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Hajrim Qovanaj назначал пенальти