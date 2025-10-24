Смотреть онлайн Аaрау - ФК Виль 1900 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - Лига вызова: Аaрау — ФК Виль 1900, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Брюгглифельд. Судить этот матч будет Hajrim Qovanaj.