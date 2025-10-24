Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Стад Ньоннэ - ФК Ивердон Спорт 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - Лига вызова: Стад НьоннэФК Ивердон Спорт, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Олимпик де ля Понте. Судить этот матч будет Logan Berchier.

МСК, 11 тур, Стадион: Стад Олимпик де ля Понте
Швейцария - Лига вызова
Стад Ньоннэ
27'
82'
Завершен
2 : 2
24 октября 2025
ФК Ивердон Спорт
33'
76'
Стад Ньоннэ icon
27'
ФК Ивердон Спорт icon
33'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
ФК Ивердон Спорт icon
76'
Стад Ньоннэ icon
82'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Стад Ньоннэ - Угловой
21'
Угловой
ФК Ивердон Спорт - Угловой
21'
Угловой
ФК Ивердон Спорт - Угловой
27'
Стад Ньоннэ - 1-ый Гол
33'
ФК Ивердон Спорт - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
48'
Угловой
ФК Ивердон Спорт - Угловой
49'
Угловой
ФК Ивердон Спорт - Угловой
50'
Угловой
ФК Ивердон Спорт - Угловой
73'
Угловой
ФК Ивердон Спорт - Угловой
76'
ФК Ивердон Спорт - 3-ий Гол
80'
Угловой
Стад Ньоннэ - Угловой
82'
Угловой
Стад Ньоннэ - Угловой
82'
Стад Ньоннэ - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3

Превью матча Стад Ньоннэ — ФК Ивердон Спорт

Команда Стад Ньоннэ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда ФК Ивердон Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-7. Команда Стад Ньоннэ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Ивердон Спорт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды ФК Ивердон Спорт, в том матче победу одержали хозяева.

Стад Ньоннэ Стад Ньоннэ
71
Швейцария
Gilles Richard
91
Франция
Melvin Mastil
8
Швейцария
Leorat Bega
6
Швейцария
Mayka Okuka
43
Австрия
Manuel Polster
3
Швейцария
Ruben Machado
68
Швейцария
Burak Alili
14
Швейцария
Jarell Njike Simo
5
Швейцария
Dircssi Ngonzo
4
Франция
Kevin Thomas Soro Quintana
18
Франция
Joris Manquant
Тренер
Италия
Andrea Binotto
ФК Ивердон Спорт ФК Ивердон Спорт
32
Швейцария
Энтони Саутиер
22
Швейцария
Kevin Martin
24
Франция
Jason Gnakpa
25
Швейцария
Lucas Pos
44
Швейцария
Elias Louan Pasche
8
Швейцария
Аурелиен Чаппуйс
10
Швейцария
Антонио Маршесано
6
Франция
William Le Pogam
7
Португалия
Mauro Rodrigues
14
Швейцария
Sidiki Camara
19
Швейцария
Хелиос Сессоло
Тренер
Румыния
Адриан Урси

История последних встреч

Стад Ньоннэ
Стад Ньоннэ
ФК Ивердон Спорт
Стад Ньоннэ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.09.2025
ФК Ивердон Спорт
ФК Ивердон Спорт
1:0
Стад Ньоннэ
Стад Ньоннэ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Стад Ньоннэ Стад Ньоннэ
50%
ФК Ивердон Спорт ФК Ивердон Спорт
50%
Атаки
54
88
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Logan Berchier (Швейцария).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 75% (3 из 4 матчей) Logan Berchier назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
ФК Вадуц
3:1
Этуаль Каруж
Завершен
25.10.2025
AC Беллинцона
0:3
Учи
Завершен
24.10.2025
Аaрау
2:0
ФК Виль 1900
Завершен
24.10.2025
Стад Ньоннэ
2:2
ФК Ивердон Спорт
Завершен
24.10.2025
Ксамакс
2:1
Йона
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
