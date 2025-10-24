Смотреть онлайн Стад Ньоннэ - ФК Ивердон Спорт 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - Лига вызова: Стад Ньоннэ — ФК Ивердон Спорт, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Олимпик де ля Понте. Судить этот матч будет Logan Berchier.
Превью матча Стад Ньоннэ — ФК Ивердон Спорт
Команда Стад Ньоннэ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда ФК Ивердон Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-7. Команда Стад Ньоннэ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Ивердон Спорт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды ФК Ивердон Спорт, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Logan Berchier (Швейцария).
За последние 4 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 75% (3 из 4 матчей) Logan Berchier назначал пенальти