Превью матча Стад Ньоннэ — ФК Ивердон Спорт

Команда Стад Ньоннэ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда ФК Ивердон Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-7. Команда Стад Ньоннэ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Ивердон Спорт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды ФК Ивердон Спорт, в том матче победу одержали хозяева.