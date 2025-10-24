Смотреть онлайн Ксамакс - Йона 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - Лига вызова: Ксамакс — Йона, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ля Маладьер. Судить этот матч будет Zrinko Prskalo.
Превью матча Ксамакс — Йона
Команда Ксамакс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-12. Команда Йона, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Ксамакс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йона забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Zrinko Prskalo (Швейцария).
За последние 5 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Zrinko Prskalo назначал пенальти