Превью матча Ксамакс — Йона

Команда Ксамакс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-12. Команда Йона, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Ксамакс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йона забивает 1, пропускает 2.