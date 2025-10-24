Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Ксамакс - Йона 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - Лига вызова: КсамаксЙона, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ля Маладьер. Судить этот матч будет Zrinko Prskalo.

МСК, 11 тур, Стадион: Стад де ля Маладьер
Швейцария - Лига вызова
Ксамакс
4'
37'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Йона
43'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ксамакс icon
4'
Ксамакс icon
37'
Йона icon
43'
Счет после первого тайма 2:1
Текстовая трансляция
4'
Ксамакс - 1-ый Гол
17'
Угловой
Ксамакс - Угловой
18'
Угловой
Ксамакс - Угловой
37'
Ксамакс - 2-ой Гол
43'
Йона - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
54'
Угловой
Ксамакс - Угловой
59'
Угловой
Йона - Угловой
62'
Угловой
Йона - Угловой
89'
Угловой
Ксамакс - Угловой

Превью матча Ксамакс — Йона

Команда Ксамакс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-12. Команда Йона, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Ксамакс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Йона забивает 1, пропускает 2.

Ксамакс Ксамакс
7
Швейцария
Михаэль Фачинетти
77
Швейцария
Noah Streit
27
Швейцария
Edin Omeragic
6
Швейцария
Fabio Saiz
11
Франция
Salim Ben Seghir
15
Швейцария
Yoan Epitaux
16
Швейцария
Лео Сейду
4
Косово
Эрис Абедини
17
Франция
Romain Bayard
9
Косово
Шкелким Демхасай
21
Нидерланды
Леон Бергсма
Тренер
Франция
Anthony Braizat
Йона Йона
31
Швейцария
Lorik Emini
18
Швейцария
Alan Omerovic
7
Швейцария
Yannis Ryter
3
Швейцария
Бруно Феррейра Моргадо
96
Португалия
Samba So
93
Франция
Аксель Мохамед Бакайоко
13
Уругвай
Guillermo Padula
28
Камерун
Joseph Ambassa
26
Франция
Alexis Charveys
70
Германия
Helaku Josue Schmidt
5
Швейцария
Адони Айети
Тренер
Швейцария
David Sesa

Статистика матча

Владение мячом
Ксамакс Ксамакс
50%
Йона Йона
50%
Атаки
69
83
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Zrinko Prskalo (Швейцария).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Zrinko Prskalo назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
ФК Вадуц
3:1
Этуаль Каруж
Завершен
25.10.2025
AC Беллинцона
0:3
Учи
Завершен
24.10.2025
Аaрау
2:0
ФК Виль 1900
Завершен
24.10.2025
Стад Ньоннэ
2:2
ФК Ивердон Спорт
Завершен
24.10.2025
Ксамакс
2:1
Йона
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA