Превью матча AC Беллинцона — Учи

Команда AC Беллинцона в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-19. Команда Учи, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда AC Беллинцона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Учи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Учи, в том матче сыграли вничью.