Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн AC Беллинцона - Учи 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - Лига вызова: AC БеллинцонаУчи, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Комунале Беллинцона. Судить этот матч будет Maxime Odiet.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадио Комунале Беллинцона
Швейцария - Лига вызова
AC Беллинцона
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Учи
7'
51'
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Учи icon
7'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
Учи icon
51'
Учи icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Учи - Угловой
7'
Учи - 1-ый Гол
17'
Угловой
Учи - Угловой
33'
Угловой
AC Беллинцона - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
49'
Угловой
Учи - Угловой
51'
Учи - 2-ой Гол
59'
Угловой
Учи - Угловой
59'
Угловой
Учи - Угловой
72'
Угловой
Учи - Угловой
90+2'
Учи - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3

Превью матча AC Беллинцона — Учи

Команда AC Беллинцона в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-19. Команда Учи, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда AC Беллинцона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Учи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Учи, в том матче сыграли вничью.

AC Беллинцона AC Беллинцона
8
Испания
Aaron Rey
16
Германия
Александр Мучи
24
Косово
Elion Jashari
11
Швейцария
Willy Gabriel Vogt
5
Испания
Хон Андер Амелибия ду Насименту
45
Швейцария
Momodou Lamin Jaiteh
4
Испания
Борха Лопес
3
Швейцария
Aris Sorensen
23
Швейцария
Михаэль Гонсальвес
14
Швейцария
Jacques Freddy Bomo
19
Албания
Армандо Садику
Тренер
Испания
Manuel Benavente
Учи Учи
10
Швейцария
Nathan Garcia
28
Швейцария
Issa Kaloga
34
Швейцария
Никола Суттер
97
Франция
Warren Caddy
25
Нигерия
Чинвенду Йохан Нкама
22
Франция
Тео Барбе
7
Франция
Landry Nomel
8
Франция
Хуго Фаргуес
24
Кот-д'Ивуар
Акичи Огу
30
Швейцария
Patrick Sutter
1
Швейцария
Дани Роджер Борнанд
Тренер
Словения
Далибор Стеванович

История последних встреч

AC Беллинцона
AC Беллинцона
Учи
AC Беллинцона
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.08.2025
Учи
Учи
2:2
AC Беллинцона
AC Беллинцона
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
AC Беллинцона AC Беллинцона
50%
Учи Учи
50%
Атаки
70
108
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
3
13
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Maxime Odiet (Швейцария).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 57% (4 из 7 матчей) Maxime Odiet назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
ФК Вадуц
3:1
Этуаль Каруж
Завершен
25.10.2025
AC Беллинцона
0:3
Учи
Завершен
24.10.2025
Аaрау
2:0
ФК Виль 1900
Завершен
24.10.2025
Стад Ньоннэ
2:2
ФК Ивердон Спорт
Завершен
24.10.2025
Ксамакс
2:1
Йона
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA