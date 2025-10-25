Смотреть онлайн AC Беллинцона - Учи 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - Лига вызова: AC Беллинцона — Учи, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Комунале Беллинцона. Судить этот матч будет Maxime Odiet.
Превью матча AC Беллинцона — Учи
Команда AC Беллинцона в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-19. Команда Учи, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда AC Беллинцона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Учи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Учи, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Maxime Odiet (Швейцария).
За последние 7 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 57% (4 из 7 матчей) Maxime Odiet назначал пенальти