Смотреть онлайн Зенит - Динамо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига: Зенит — Динамо, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Газпром Арена. Судить этот матч будет Алексей Сухой.
Превью матча Зенит — Динамо
Команда Зенит в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-9. Команда Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-17. Команда Зенит в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Динамо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Зенит, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Алексей Сухой (Россия).
За последние 8 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (4 из 8 матчей) Алексей Сухой назначал пенальти