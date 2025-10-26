Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига : Зенит — Динамо , 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Газпром Арена . Судить этот матч будет Алексей Сухой .

Превью матча Зенит — Динамо

Команда Зенит в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-9. Команда Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-17. Команда Зенит в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Динамо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Зенит, в том матче победу одержали гостьи.