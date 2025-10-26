Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Зенит - Динамо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия - Премьер-лига: ЗенитДинамо, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Газпром Арена. Судить этот матч будет Алексей Сухой.

МСК, 13 тур, Стадион: Газпром Арена
Россия - Премьер-лига
Зенит
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Динамо
Превью матча Зенит — Динамо

Команда Зенит в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 28-9. Команда Динамо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-17. Команда Зенит в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Динамо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Зенит, в том матче победу одержали гостьи.

Зенит Зенит
16
Россия
Денис Адамов
31
Бразилия
Gustavo Mantuan
6
Словения
Ваня Дркушич
33
Бразилия
Nino
28
Казахстан
Нуралы Алип
5
Колумбия
Вильмар Барриос
8
Бразилия
Вендел
10
Россия
Максим Глушенков
20
Бразилия
Педро Энрике
17
Россия
Андрей Мостовой
11
Бразилия
Luiz Henrique
Тренер
Россия
Сергей Семак
Динамо Динамо
40
Россия
Kurban Rasulov
4
Аргентина
Juan Jose Caceres
55
Россия
Максим Осипенко
2
Уругвай
Николас Маричаль
6
Парагвай
Роберто Фернандес
15
Россия
Данил Глебов
44
Бразилия
Rubens Dias
14
Марокко
Эль-Мехди Маухуб
10
Бразилия
Бителло
33
Россия
Иван Сергеев
70
Россия
Константин Тюкавин
Тренер
Россия
Валерий Карпин

История последних встреч

Зенит
Зенит
Динамо
Зенит
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.11.2025
Зенит
Зенит
1:3
Динамо
Динамо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Зенит Зенит
60%
Динамо Динамо
40%
Атаки
100
73
Угловые
10
1
Фолы
10
18
Удары (всего)
13
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
10
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Алексей Сухой (Россия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (4 из 8 матчей) Алексей Сухой назначал пенальти

