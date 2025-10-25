Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ростов - Динамо Махачкала 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия - Премьер-лига: РостовДинамо Махачкала, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ростов Арена. Судить этот матч будет Evgeni Bulanov.

МСК, 13 тур, Стадион: Ростов Арена
Россия - Премьер-лига
Ростов
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Динамо Махачкала
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ростов — Динамо Махачкала

Команда Ростов в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Динамо Махачкала, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-17. Команда Ростов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Динамо Махачкала забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Ростов, в том матче победу одержали хозяева.

Ростов Ростов
1
Россия
Rustam Yatimov
4
Россия
Viktor Melekhin
78
Россия
Дмитрий Чистяков
3
Кот-д'Ивуар
Oumar Sako
8
Россия
Алексей Миронов
7
Бразилия
Ronaldo
10
Россия
Kirill Shchetinin
18
Россия
Константин Кучаев
40
Россия
Ilya Vahaniya
69
Россия
Егор Голенков
99
Россия
Тимур Сулейманов
Тренер
Испания
Jonatan Alba Cabello
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
39
Россия
Тимур Магомедов
4
Россия
Idar Arturovich Shumakhov
99
Россия
Муталип Алибеков
5
Грузия
Джемал Табидзе
21
Россия
Abdulpasha Dzhabrailov
13
Россия
Сослан Кагермазов
47
Россия
Nikita Glushkov
16
Алжир
Houssem Eddine Mrezigue
77
Россия
Temirkan Sundukov
10
Иран
Mohammadjavad Hosseinnezhad
11
Ангола
Valdemiro Pinto Domingos
Тренер
Россия
Хасанби Биджиев

История последних встреч

Ростов
Ростов
Динамо Махачкала
Ростов
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
09.07.2025
Ростов
Ростов
2:1
Динамо Махачкала
Динамо Махачкала
Обзор
24.05.2025
Динамо Махачкала
Динамо Махачкала
1:1
Ростов
Ростов
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ростов Ростов
51%
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
49%
Атаки
106
97
Угловые
1
4
Фолы
17
20
Удары (всего)
9
9
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Evgeni Bulanov (Россия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Evgeni Bulanov назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA