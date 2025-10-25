Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига : Ростов — Динамо Махачкала , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ростов Арена . Судить этот матч будет Evgeni Bulanov .

Превью матча Ростов — Динамо Махачкала

Команда Ростов в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Динамо Махачкала, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 6-17. Команда Ростов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Динамо Махачкала забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 июля 2025 на поле команды Ростов, в том матче победу одержали хозяева.